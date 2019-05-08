Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden dönemin Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ali Osman Gürcan, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Olay günü birliğine çekilen sözde intikal emri üzerine Ankara'ya gitmek için emrindeki personel ile yola çıktığını anlatan Gürcan, önlerini kesen polislerin geçişlerine müsaade etmediğini beyan etti.

Geçişine izin vermeyen polislere tehdit içerikli konuşmadığı iddiasında bulunan Gürcan, "Polislere, 'yolu açın, ben sizin anlayacağınız dilden konuşmasını bilirim, yolu açmazsanız uçakları çağırırım.' şeklinde bir şey söylemedim." açıklamasını yaptı.

Darbe girişiminden haberdar olmadığını, polislerin kendilerini durdurmasından sonra tabur komutanları ile görüşme yaptığı sırada subaylardan birinin sosyal medya haberleri üzerine olayların farklı yönde geliştiğini anladığını dile getiren Gürcan, tuzağa düşürüldüğünü düşünerek birliğine geri dönmeye çalıştığını ifade etti.

15 Temmuz'da Şırnak'ta hiçbir ölüm ve yaralama hadisesinin yaşanmadığını söyleyen Gürcan, darbenin planlanmasında da yer almadığını savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

