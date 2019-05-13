Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, yurtta sulh konseyi üyelerinden dönemin Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı Proje Geliştirme Şube Müdürü eski kurmay albay Doğan Öztürk, hakim karşısına çıktı.

Öztürk, 10 Mayıs Cuma günü başladığı savunmasına kaldığı yerden devam etti.

Sözde yurtta sulh konseyi üyeliğiyle suçlandığını hatırlatan Öztürk, bu isnadın delillere dayandırılamadığını iddia etti.

Konseyin kimlerden oluştuğuna ilişkin belirsizliğin bulunduğunu, savcının buna ilişkin kesin bir çerçeve ortaya koyamadığını iddia eden Öztürk, bu nedenle darbe girişimi sırasında Türkiye genelindeki olaylardan sorumlu tutulamayacağını ifade etti.

Yargılama kapsamında sanık, tanık ve müşteki olarak yüzlerce kişinin dinlediğini aktaran Öztürk, bu beyanlardan aleyhinde olabilecek bir bilginin bulunmadığını dile getirdi.