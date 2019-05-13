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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:38 | Son Güncelleme

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi dönemin Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı Proje Geliştirme Şube Müdürü eski kurmay albay Doğan Öztürk, esasa ilişkin savunmasını tamamladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, yurtta sulh konseyi üyelerinden dönemin Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı Proje Geliştirme Şube Müdürü eski kurmay albay Doğan Öztürk, hakim karşısına çıktı.

Öztürk, 10 Mayıs Cuma günü başladığı savunmasına kaldığı yerden devam etti.

Sözde yurtta sulh konseyi üyeliğiyle suçlandığını hatırlatan Öztürk, bu isnadın delillere dayandırılamadığını iddia etti.

Konseyin kimlerden oluştuğuna ilişkin belirsizliğin bulunduğunu, savcının buna ilişkin kesin bir çerçeve ortaya koyamadığını iddia eden Öztürk, bu nedenle darbe girişimi sırasında Türkiye genelindeki olaylardan sorumlu tutulamayacağını ifade etti.

Yargılama kapsamında sanık, tanık ve müşteki olarak yüzlerce kişinin dinlediğini aktaran Öztürk, bu beyanlardan aleyhinde olabilecek bir bilginin bulunmadığını dile getirdi.

Darbe girişiminin bazı isimler tarafından önceden bilindiğini, bilinçli bir şekilde müdahalede bulunulmadığını iddia eden Öztürk, suçsuz olduğunu savundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

- Karargahtaki darbeyi yönetti

İddianamede yer alan bilgiye göre Öztürk, darbe sanıkları eski tuğgeneral Mehmet Partigöç, eski albaylar Orhan Yıkılkan, Cemil Turhan ve eski yarbay Gökhan Eski ile karargahta darbe hazırlığına ilişkin görüşmeleri yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı karargahını kontrolü için Akıncı Üssünden gelen Özel Kuvvetler Komutanlığı personelini komuta katına çıkaran Öztürk, eski kurmay albay Fırat Alakuş’a, darbeye karşı çıkan karargah personelinin derdest edilmesi yönünde talimat verdi.

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler derdest edilirken güvenlik kameralarına yansıyan Öztürk, darbecilerin kontrolündeki tankların karargah bahçesine girmesinde koordinasyonu sağladı.

Sanık Öztürk hakkında 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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