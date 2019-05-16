Genelkurmay çatı davası

15 Temmuz'daki eylemleri nedeniyle Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Aygün, kendisine yöneltilen yurtta sulh konseyi üyeliği suçlaması nedeniyle de Genelkurmay çatı davasında yargılandığını aktardı. Aygün, aynı eylemi nedeniyle hakkında birden fazla yargılama yapılmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek hakkındaki davanın reddini istedi.

Mahkeme başkanının tarafsızlığını yitirdiği iddiasında bulunan sanık Aygün, başkanın davadan çekilmesi talebinde bulundu. Talebe ilişkin görüşü sorulan iddia makamı, davanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirtti ve talebin geri çevrilmesini istedi.

Aygün, darbe teşebbüsünden kısa süre önce konseyin diğer üyesi olan eski kurmay albay Bilal Akyüz ile Polatlı'da yaptıkları görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine, Akyüz ile olası Suriye harekatı kapsamında bir araya geldiklerini, darbeye yönelik bir görüşme olmadığını ileri sürdü.

Olay günü birliğe mesajların gelmeye başladığını, terör saldırısı olduğunu düşünerek askerlerin kışla dışına çıkması emrini verdiğini anlatan Aygün, yaşananların darbe girişimi olduğunu anladığı gece saat 01.00'den sonra da personelinin birliğine dönmesi yönünde çaba gösterdiğini beyan etti.

- "Anonsları kessinler"

Aygün, Topçu Okuluna giderek emir komutayı devraldığı suçlamasını da kabul etmediğini ifade ederek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kendisinin ve personelinin hiçbir ölüm ve yaralama olayına karışmadığını savundu.

Darbeye karşı okunan selaların susturulması girişimi hakkında da ifade veren Aygün, "Ben (Abdülkerim Ceyhan) yarbaya git, hocalarla konuş dedim, uzmanları götür filan demedim. Anonsları kessinler dedim. Ezan ve selaları susturun demedim." diye konuştu.