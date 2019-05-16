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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 19:18 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmaydaki eylemlere ilişkin davaya, dönemin Polatlı 58. Topçu Tugay komutanı olan eski tuğgeneral Murat Aygün'ün esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, dönemin Polatlı 58. Topçu Tugay komutanı olan eski tuğgeneral Murat Aygün esasa ilişkin savunmasına başladı.

Mahkeme başkanının tarafsızlığını yitirdiği iddiasında bulunan sanık Aygün, başkanın davadan çekilmesi talebinde bulundu. Talebe ilişkin görüşü sorulan iddia makamı, davanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirtti ve talebin geri çevrilmesini istedi.

Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, talep hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

15 Temmuz'daki eylemleri nedeniyle Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Aygün, kendisine yöneltilen yurtta sulh konseyi üyeliği suçlaması nedeniyle de Genelkurmay çatı davasında yargılandığını aktardı. Aygün, aynı eylemi nedeniyle hakkında birden fazla yargılama yapılmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek hakkındaki davanın reddini istedi.

Aygün, darbe teşebbüsünden kısa süre önce konseyin diğer üyesi olan eski kurmay albay Bilal Akyüz ile Polatlı'da yaptıkları görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine, Akyüz ile olası Suriye harekatı kapsamında bir araya geldiklerini, darbeye yönelik bir görüşme olmadığını ileri sürdü.

Olay günü birliğe mesajların gelmeye başladığını, terör saldırısı olduğunu düşünerek askerlerin kışla dışına çıkması emrini verdiğini anlatan Aygün, yaşananların darbe girişimi olduğunu anladığı gece saat 01.00'den sonra da personelinin birliğine dönmesi yönünde çaba gösterdiğini beyan etti.

- "Anonsları kessinler"

Aygün, Topçu Okuluna giderek emir komutayı devraldığı suçlamasını da kabul etmediğini ifade ederek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kendisinin ve personelinin hiçbir ölüm ve yaralama olayına karışmadığını savundu.

Darbeye karşı okunan selaların susturulması girişimi hakkında da ifade veren Aygün, "Ben (Abdülkerim Ceyhan) yarbaya git, hocalarla konuş dedim, uzmanları götür filan demedim. Anonsları kessinler dedim. Ezan ve selaları susturun demedim." diye konuştu.

- Konsey üyeliği iddiasını reddetti

Yurtta sulh konseyi üyeliği suçlaması hakkında da savunma yapan Aygün, konseyin diğer üyelerinin bir çoğunu tanımadığını, aralarında herhangi bir iletişim olmadığını iddia etti.

Adil Öksüz liderliğinde yapılan darbe toplantılarına katılmadığını ve darbe planlamasında da yer almadığını bildiren Aygün, toplantılara katıldığını daha sonra itiraf eden eski askerin konsey üyesi olarak suçlanmazken kendisine böyle bir isnadın yöneltilmesini kabul etmediğini söyledi.

Sanık Aygün, "İddia makamı toplantıya katıldığını söyleyen, 5 gün boyunca orada olduğunu söyleyen Halil İbrahim Yıldız ve Hakan Bıyık'ı konsey üyesi yapmıyor, beni yapıyor." ifadesini kullandı.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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