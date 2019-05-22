Genelkurmay çatı davası

Gözaltına alındığı tarihten itibaren hukuk dışı uygulamalar yapıldığını iddia eden Kırker, dış basında Türkiye aleyhine yapılan haberleri örnek göstererek yargılama aşamasında da eksiklikler bulunduğunu savundu.

Davanın iddianamesinin, olay günü Zırhlı Birliklerdeki darbe faaliyetlerine müdahale eden disiplin subayı Barış Dedebağ'ın ifadeleri doğrultusunda şekillendirildiği iddiasında bulunan Kırker, yargılama aşamasında da gerçeklerin ortaya çıkarılmasından uzakta olunduğunu ileri sürdü.

Olay günü Zırhlı Birlikler Komutanlığına gidişinden sonra okulun kurmay başkanı Sıddık Çoban'ı kışladan göndermek istediğini, diğer 2 albayı ise odasına çağırdığını beyan eden Kırker, "Ben birliğe yeni gelmişim, hiç kimseyi tanımıyorum, hiçbir yeri bilmiyorum. O iki albayı da göndersem kiminle çalışacağım." şeklinde savunma yaptı.

Kırker, savunmasına yarın da devam edecek.

