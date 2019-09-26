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Genelkurmay çatı davası gerekçeli kararı açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu Genelkurmay çatı davası gerekçeli kararı açıklandı.Ankara 17.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu Genelkurmay çatı davası gerekçeli kararı açıklandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı çatı davasında verilen hükmün gerekçeli kararını tamamladı.

Mahkemenin bugün içinde imzadan çıkan kararında, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde aradığı sonucu bulamayan FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminde bulunmaya karar verdiği bildirildi. Hain darbe girişimine yönelik talimatın bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği aktarılan kararda, FETÖ’nün sivil imamları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgüt yöneticileriyle birlikte darbe teşebbüsü çerçevesinde toplantılara başlandığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü’nün FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türkiye genelindeki organik bütünlüğünden ve etkinliğinden istifade edilerek planlanıp uygulandığı kaydedilerek, "Ülke genelindeki darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki ’yurtta sulh konseyi’ adı kullanılarak gerçekleştirildiği noktasında herhangi bir ihtilaf ve çekişme bulunmamaktadır" ifadeleri kaydedildi.

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