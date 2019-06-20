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Genelkurmay çatı davası sanıklarına ceza yağdı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 13’ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 13’ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, aralarında Akın Öztürk'ün de bulunduğu 16 sanığa 'Anayasal düzeni ihlal', 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ve 'kasten öldürmek' suçlarından 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, diğer sanıklarla ilgili değişen yıllarda cezalara hükmetti.

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