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Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez müebbet

20.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlere ilişkin ana dava sonuçlandı.

Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez müebbet

Orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 17 sanık 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki eylemlere yönelik görülen Genelkurmay çatı davasında 224 sanık hakkında verilen karar açıklandı. Darbe girişiminin baş sanıklarından "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olduğu ileri sürülen eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk ile birlikte 17 sanık 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen davada Öztürk'ün yanında Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer ve Muhsin Kutsi Barış da 141 kez ömür boyu hapis cezası ile cezalandırıldı. Osman Kılıç ise 140 kez ağırlaştırılmış hapis cezası aldı.

Mahkeme ayırca, darbenin baş sanığı olarak gıyaben yargılanan Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu "firari" 13 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın emir subayı Levent Türkan'a bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yaveri Ali Yazıcı'nı da ömür boyu hapis cezası alan sanıklar arasında bulunduğunu duyurdu.

DHA, DW / TY,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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