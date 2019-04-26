Genelkurmay çatı davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden eski yarbay Halil Gül esasa ilişkin savunma yaptı.
Olay tarihinden önce Kara Havacılık Komutanlığında görevli olduğunu, buradaki eylemleri nedeniyle yargılandığını belirten Gül, aynı zamanda da yurtta sulh konseyi üyesi olmakla suçlandığını dile getirdi.
Konsey üyesi olmadığını ve darbeye ilişkin planlama ve toplantıya katılmadığını iddia eden Gül, üzerine atılı suçları işlemediğini savundu.
Sanık Gül'ün savunmasının ardından sanıklar ve avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, müzakere arasından sonra ara kararını açıkladı.
Sözde konsey üyelerinden eski kurmay albay Bilal Akyüz'ün reddihakim talebinin geri çevrilmesine karar veren mahkeme, 15 Temmuz'dan önce eski korgeneral İlhan Talu'nun emir astsubayı olan Bayram Aydemir ile Genelkurmay Plan Yönetim Daire Başkanlığı Hukuk İşlerinde proje subayı olarak görev yapan eski binbaşı Ahmet Albayrak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
Davanın görülmesine 6-24 Mayıs'ta devam edilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum