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Genelkurmay Çatı davasında gerekçeli karar açıklandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 20:34 | Son Güncelleme

TÜM SANIKLAR YÖNÜNDE HÜKMÜN GEREKÇELERİ AÇIKLANDI  FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13’ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı, 20 Haziran'da hükmü açıklanan kararın gerekçesi açıklandı.

TÜM SANIKLAR YÖNÜNDE HÜKMÜN GEREKÇELERİ AÇIKLANDI
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13’ü firari, 176'sı tutuklu, 35'i tutuksuz 224 sanığın yargılandığı, 20 Haziran'da hükmü açıklanan kararın gerekçesi açıklandı. Mahkeme gerekçesinde, darbe talimatının bizzat Fetullah Gülen’den geldiğini belirtildi. FETÖ’nün 1 Kasım 2015 tarihindeki seçimlerin ardından darbe kararı aldığı vurgulanan kararda, tüm sanıklar yönünde hükmün gerekçeleri yer aldı.
Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sözde ‘yurtta sulh konseyi’ üyelerinin de arasında bulunduğu 224 sanıklı çatı davasında verilen hükmün gerekçeli kararını tamamladı. Mahkeme heyetinin 20 Haziran’da açıkladığı kararında, sözde ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinden 17’si 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanıkların 127’si ağırlaştırılmış müebbet, 23’ü müebbet, 24’üne FETÖ üyeliğinden, 4 sanığa ise darbe girişimine yardım suçlarından toplamda 178 kişiye ceza verilmişti. Fetullah Gülen’in de aralarında yer aldığı firari 13 sanığın dosyası ayrılırken, 33 sanığa ise beraat verilmişti.
'1 KASIM 2015’TE DARBE KARARI ALDI'
Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararında, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde aradığı sonucu bulamayan FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminde bulunmaya karar verdiği belirtildi. Darbe teşebbüsüne yönelik talimatın bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği kaydedilen kararda, bunun üzerine FETÖ'nün sivil imamları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgüt yöneticileriyle darbe teşebbüsü kapsamında toplantılara başlandığı ifade edildi. Kararda, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü eyleminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütün ülke genelindeki organik bütünlüğünden ve etkinliğinden istifade edilerek planlanıp uygulandığı kaydedilerek, "Ülke genelindeki darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki Yurtta Sulh Konseyi adı kullanılarak gerçekleştirildiği noktasında herhangi bir ihtilaf ve çekişme bulunmamaktadır" değerlendirmesi yapıldı.
AKIN ÖZTÜRK DEĞERLENDİRMESİ
Mahkeme, 2 bin 337 sayfalık kararında, her sanık yönünden aldıkları cezaların gerekçelerini işledikleri suçlar yönünden detaylı bir şekilde gerekçelendirdi. Darbe girişiminin askeri kanadının bir numarası olduğu gerekçesiyle yargılanıp ceza alan Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk için gerekçeli kararda şu değerlendirme yapıldı:
"Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün sivil yöneticilerinden Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek ile askeri yönetici olan Ahmet Özçetin, Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Ömer Faruk Harmancık, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Bilal Akyüz, Mehmet Dişli, Turgay Sökmen, Murat Koçyiğit, Osman Kılıç ile 143'üncü Filo'da toplandıkları, sanığın diğer FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yöneticileriyle birlikte darbe teşebbüsü eylemlerini koordine ettiği yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır. Akıncı Hava Üssü'nde bulunan diğer FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yöneticileriyle birlikte darbe teşebbüsü eylemlerini koordine ettiği, sanığın darbenin tüm ülke genelinde planlanıp yönetilmesinde görev aldığı, sanık savunmaları, mağdur beyanları, tanık beyanı, kamera görüntüleri ve tüm dosya kapsamından sanığın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olduğu mahkememizce kabul edilmiştir.”

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