HABER

Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan çatı davasında karar açıklandı.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan çatı davasında karar açıklandı. Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri eski Orgeneral Akın Öztürk, darbe bildirisinde imzası olan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Hulusi Akar’a darbeyi tebliğ eden eski Tümgeneral Mehmet Dişli ve eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki büyük duruşma salonunda görülen davada, aralarında 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcıları sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar, bazı müdahiller ve tarafların avukatları hazır bulundu. Verilen kararda sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Orgeneral Akın Öztürk, darbe bildirisinde imzası olan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Hulusi Akar’a darbeyi tebliğ eden sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tümgeneral Mehmet Dişli ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski Yarbay Ertuğrul Terzi’ye de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başyaveri ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Kurmay Albay Ali Yazıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, TRT’ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ve Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden ÖKK timinin komutanı eski Kurmay Albay Fırat Alakuş ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!
Traktörün altında kalan çiftçi öldüTraktörün altında kalan çiftçi öldü
Kızının altında olabileceği noktaları tek tek işaretlediKızının altında olabileceği noktaları tek tek işaretledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.