HABER

Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:34 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın: - "Bugün darbe girişimine esas iştirak eden sanıklar hak ettikleri cezaları aldığı gibi yurt dışında firarda bulunan başta örgüt mensubu olmak üzere, bütün sanıklar da bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaklardır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Genelkurmay çatı davası kararına ilişkin, "Bugün darbe girişimine esas iştirak eden sanıklar hak ettikleri cezaları aldığı gibi yurt dışında firarda bulunan başta örgüt mensubu olmak üzere, bütün sanıklar da bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaklardır." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince karar açıklandı.

Aydın, kararın açıklanmasının ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karara göre, özellikle "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve değişik oranlarda süreli hapis cezalarına hükmedildiğini belirtti.

Bunların dışındaki sanıklar hakkında ise ağırlaştırılmış müebbete, süreli hapis cezalarına hükmedildiğini ve bir kısım sanıklar hakkında ise beraat kararı verildiğini aktaran Aydın, "Öncelikle şu hususu vurgulamak isterim ki sanıkların bütün engelleme çabalarına, özellikle yargılamanın son safahatında mahkeme heyetine yönelik akıl almaz tehditlerine rağmen mahkemenin makul yargılama süresi içerisinde ve adil yargılama ilkelerine uygun olarak yargılamayı sonuçlandırması, en az verilen mahkumiyet kararları kadar bizim için önemlidir. Bu nedenle mahkeme heyetine teşekkürlerimi özellikle arz etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın, önemli eylemlere imza atan askeri sanıklar hakkında önemli kararlar verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sanıkların dışında darbe girişiminin esas faili Fetullah Gülen ve bir kısım önemli sanıklar, yurt dışında yabancı ülkelerin himayesinde rahat bir hayat sürdürmektedirler. Şuna inanıyoruz ki bugün darbe girişimine esas iştirak eden sanıklar hak ettikleri cezaları aldığı gibi yurt dışında firarda bulunan başta örgüt mensubu olmak üzere bütün sanıklar da bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaklardır.

Şimdi darbe davalarının büyük bir kısmının yerel mahkeme aşamaları sonuçlandı. Bizler avukatlar olarak yerel mahkeme aşamalarını büyük bir titizlikle takip ettik ama yargılama bu aşamada sonlandırılmış değil. Bundan sonra istinaf aşamaları ve temyiz aşamaları da bulunmaktadır. Ümit ederiz ki istinaf ettiğimiz aşamaları da kısa sürede sonuçlanır ve bu davalar kesin bir şekilde karara bağlanır diye ümit ediyorum."

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
İkinci el otomobil satıcıları, 30 Haziran'ı bekliyorİkinci el otomobil satıcıları, 30 Haziran'ı bekliyor
Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecekHazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Genelkurmay çatı" davası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Ay

En Çok Okunan Haberler

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İstanbul Valiliği'nden 'yasaklama' iddialarına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'yasaklama' iddialarına açıklama

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Estetik yüzünden tanınmaz hale geldi!

Eski fotoğrafını gören inanamıyor! Tanınmaz hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.