HABER

Genelkurmay'dan Sakarya Zaferi'nin 97'inci yılında Atatürk sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivinden Sakarya Zaferi'nin az bilinen fotoğrafları çıktı. Aralarında Mustafa Kemal Atatürk'ün de bulunduğu fotoğraflarda Sakarya Meydan Muharebesi pek çok yönüyle göz önüne seriliyor.

Yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda büyük zafere ulaşan Türk ordusunun Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı başarı bakın nasıl fotoğraflanmış...

Zaferin 97'inci yılı!

1 / 17

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı ve yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Meydan Muharebesi'ne ilişkin, arşivlerindeki az bilinen fotoğraflar paylaştı.
2 / 17

"Hattın değil sathın müdafaa edildiği" Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandırılmasının 97'nci yılında, tarihi zafere ilişkin Genelkurmay Başkanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğraflar gün yüzüne çıkarıldı.
3 / 17

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar, Türk ordusunun çelikten bir kale halinde düşmanın karşısına çıktığı ve yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Meydan Muharebesi'ni birçok yönüyle gözler önüne seriyor.
4 / 17

Tarihi fotoğraflar arasında Büyük Önder ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün Mürettep Kolordu Gözetleme yerinde Dua Tepe muhaberelerini takip ettiği anlar ile Batı Cephesi karargahından enstantaneler bulunuyor.
5 / 17

Makineli tüfek ve top atışı, piyade birliğinin düşmana karşı ilerleyişi ile cepheden farklı fotoğraflar ise albümdeki dikkat çekici diğer görseller arasında yer alıyor.
6 / 17

7 / 17

8 / 17

9 / 17

10 / 17

11 / 17

12 / 17

13 / 17

14 / 17

15 / 17

16 / 17

17 / 17

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı sakarya meydan muharebesi Sakarya Zaferi mustafa kemal atatürk

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'istifa' iddiası gündem yaratmıştı... Dikkat çeken ziyaret!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'istifa' iddiası gündem yaratmıştı... Dikkat çeken ziyaret!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Şiddetli yağış

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Şiddetli yağış

5 MİLYON DEVRETTİ! 12 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu

5 MİLYON DEVRETTİ! 12 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib uyarısı: Felaket sürükler

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib uyarısı: Felaket sürükler

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Hangi meslek grubu hangi tarihte askere sevk edilecek?

Tarık Akan, Bakırköy'de filmiyle anılıyor

Tarık Akan, Bakırköy'de filmiyle anılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.