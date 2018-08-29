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Genelkurmay ilk kez yayınladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.08.2018 14:19 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı, Zafer Haftası ve Büyük Taarruz'un 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğraflarını, Anadolu Ajansıyla paylaştı.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATAŞE) Başkanlığı arşivlerinden verilen fotoğraflarda, "Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi" olarak nitelendirilen büyük zafere ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Atatürk'ün bilinmeyen karesi!

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Fotoğraflar arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Çay'da konuşlu 1'inci Ordu Karargahı'nda askeri bandoyla karşılanması, Büyük Taarruz sabahı Kocatepe'de gözetleme yerine çıkışı da yer aldı.
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Atatürk'ün 1'inci Ordu Sancağı'nın yanındaki görüntülerinin de yer aldığı albümde bir süvari birliğinin safta duruşu, piyade birliğinin tüfek çatışı, askeri fabrikada fişek yapımı dikkati çeken diğer fotoğraflar arasında bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Büyük Taarruz 30 Ağustos mustafa kemal atatürk

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