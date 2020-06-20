HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 16:43 | Son Güncelleme

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubayı, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen "ankesör soruşturmaları" ve itirafçı beyanları kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen astsubay kıdemli başçavuş M.K, Ankara'da yakalandı.

Aynı zamanda hakkında çok sayıda kişinin ifadesi bulunduğu belirtilen M.K. sorgulanmak üzere Malatya’ya getirildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada, M.K'nin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubaylığını yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
Bekçilerle ilgili o iddiaya flaş açıklama!Bekçilerle ilgili o iddiaya flaş açıklama!
EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

LGS sınavı sona erdi! Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

LGS sınavı sona erdi! Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

'13.00 gibi güzel haberler bekliyoruz'

'13.00 gibi güzel haberler bekliyoruz'

'Bu gidişle arabamı satacağım'

'Bu gidişle arabamı satacağım'

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

Koronavirüs korkusundan özel uçakla tatile gitti! Lüks araçlarını da götürdü

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır

Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın talimatıdır

Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

Gazeteci Saygı Öztürk, Bakan Soylu'ya yanıt verirken gözyaşlarını tutamadı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Diğer Haberler
Ordu'da doktorun hastane koridorunda bisiklet sürdüğü anlar kamerada

Doktorun görüntüleri bu kadarına da 'Pes' dedirtti

'Fransız gemisini taciz' iddiasına Bakan Akar'dan açıklama

Flaş açıklama: Tamamen gerçek dışı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'bekçi' açıklaması

Bekçilerle ilgili o iddiaya flaş açıklama!

Diyarbakır’da koronavirüs 54 can aldı, 205 vaka ile mücadele sürüyor

Vali Karaloğlu açıkladı: İşte Diyarbakır'da son durum

'MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştı' iddiasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Sosyal medyada konuşulan iddiayla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Son dakika! LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.