Genelkurmay'daki trafo binasında saklanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Darbe girişimi günü görevli olmamasına rağmen Genelkurmay Başkanlığı'na giden Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli sanık eski astsubay Şevket Samet Okyay esasa ilişkin savunma yaptı.

Olay tarihinden birkaç gün önce tim komutanın, terör örgütü PKK'nın, bir ÖKK mensubunu kaçırdığını ve onu kurtarmak için kurulan timde bulunduğunu söylediğini iddia eden Okyay, komutanın kendisinden 15 Temmuz için şahsi aracıyla birliğe gelmesini istediğini öne sürdü.

Bunun üzerine 15 Temmuz'da birliğine özel aracıyla gittiğini, oradan Akıncı Üssü'ne geçtiklerini dile getiren Okyay, üssün içinde dönemin ÖKK Kurmay Başkanı kurmay yarbay Halit Kazancı ve ÖKK personeli albay Fırat Alakuş'u görünce operasyonun önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.