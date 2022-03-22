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Genellikle kadınlarda görülüyor! Sindirim hastalığına davetiye çıkarıyor

22.03.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir değerinin düşük olması demir eksikliği anemisini meydana getirebiliyor. Bu durumun belirtileri ise halsizlik ve yorgunluk olarak karşımıza çıkıyor. Bazı durumlarda daha büyük bir sorunu gizleyebilir. Erken teşhis oldukça önemlidir.

Genellikle kadınlarda görülüyor! Sindirim hastalığına davetiye çıkarıyor

Vücudunun temel bir yapı taşı olan demir, kırmızı kan hücrelerinin oksijen almasını ve vücudun tüm hücrelerine dağıtmasını sağlayan molekül olan hemoglobinin bir parçasıdır. Bu oksijen vücut fonksiyonları için gereklidir. Demir değerinin düşük olması bazı olumsuz durumları meydana getirebilir.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINI DOĞURABİLİR!

Dünyadaki en yaygın beslenme eksikliklerinden biri olan demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi ciddi sağlık sonuçlarını meydana getirebilir. Kanda dolaşan demir normalde 50 ile 150 mg/dl arasındadır. Ancak vücutta demirin depolanmasının belli biçimleri vardır. Ferrittin demiri depolamaktan sorumlu bir proteindir.

Genellikle kadınlarda görülüyor! Sindirim hastalığına davetiye çıkarıyor

Genellikle vakalar menstürasyon nedeniyle kadınlarda görülür. Bunun sebebi olarak, kan kaybıyla beraber demir seviyelerinde azalma meydana gelmesidir. Bu ürün gıda yoluyla elde edilir. Esas olarak ette bulur. Bu yüzden vejetaryen yemek tarzını benimsemek gibi beslenme alışkanlıkları bir açıklığa sebebiyet verebilir.

Aynı durum demirin emilimini engelleyen bir sindirim sorunu olduğunda da meydana gelir. Örnek vermek gerekirse düşük demir genellikle çölyak hastalığının ya da Crohn hastalığı gibi diğer kronik sindirim hastalıklarının ilk belirtilerinden biri olarak karşımıza çıkar.
Genellikle kadınlarda görülüyor! Sindirim hastalığına davetiye çıkarıyor

DEMİR EKSİKLİĞİNE İYİ GELEN BESİNLER HANGİLERİDİR?

Kırmızı et, karaciğer ve diğer sakatatlar, nohut, börülce, barbunya, mercimek, bezelye, kuru fasulye gibi bakliyatlar; ıspanak, kuru erik, çekirdeksiz üzüm, patates, haşlanmış soya fasulyesi, kabak, yulaf, pekmez, bal gibi besinler demir açısından zengindir. Bu besinler ayrıca demir eksikliğinin önüne geçilmesi için de sık sık tüketilmelidir.


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