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  4. General Hafter Atina'da

General Hafter Atina'da

DÜNYA HABERLERİ  | 16.01.2020 23:49 | Son Güncelleme

Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümetine direnen General Halife Hafter, Pazar günü Berlin'de düzenlecek Libya Konferası'na davet edilmeyen Yunanistan'a gitti.

General Hafter Atina'da

Hafter yarın Başbakan Miçotakis ile görüşecek.Libyalı General Halife Hafter Berlin'de Pazar günü düzenlenecek Libya konferansına günler kala siyasi görüşmelerde bulunmak üzere Yunanistan'a gitti. Yunan basını Perşembe akşam saatlerinde Atina'ya ulaşan Hafter'in Cuma günü Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geleceğini duyurdu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Hafter Atina'daki temasları sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve bazı hükümet temsilcileriyle de görüşmelerde bulunacak. Siyasi uzmanlara göre Hafter'in, Libya'daki iç savaşı sonlandırmak üzere Berlin'de pazar günü düzenlenecek Libya konferasına davet edilmeyen Yunanistan'ı ziyaret etmesi dikkat çekici. Yunanistan Berlin'de yapılacak konferansa davet edilmemesini eleştirmişti.

Türkiye ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Doğu Akdeniz'le ilgili imzaladığı münhasır bölge ve güvenlik mutabakatlarına tepki gösteren Atina, Libya konferansında bu konudan duyduğu rahatsızlığı aktarmayı amaçlıyordu.

Nitekim Yunanistan Başbakanı Miçotakis Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ankara ile Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya hükümeti arasındaki anlaşmaya son verilmediği sürece Avrupa Birliği gündemine gelecek her türlü Libya barış planını veto edeceklarini açıkladı.

Ankara ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin imzaladığı anlaşmadan sonra Atina Hafter ile temaslarını güçlendirmişti.

DW,AFP / TY/ET

© Deutsche Welle Türkçe

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