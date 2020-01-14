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  4. General Hafter Libya’da Ateşkes İçin İmza Atmadı

General Hafter Libya’da Ateşkes İçin İmza Atmadı

14.01.2020 11:13 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusunda Bingazi merkezli silahlı güçlere liderlik etmekte olan Halife Hafter’in ateşkes anlaşmasına imza atmadan Moskova’dan ayrıldığını açıkladı

General Hafter Libya’da Ateşkes İçin İmza Atmadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusunda Bingazi merkezli silahlı güçlere liderlik etmekte olan Halife Hafter’in ateşkes anlaşmasına imza atmadan Moskova’dan ayrıldığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklama, Rus haber ajansı TASS aracılığıyla uluslararası kamuoyuna duyuruldu. Moskova’da dün yapılan müzakereler çerçevesinde Libya’da çatışan taraflar arasında ateşkes süreci başlatılması yönünde mutabakat metni hazırlanmıştı ancak bugün Hafter’in imzalamama kararıyla müzakereler sonuca ulaşamamış oldu.

Türkiye’nin de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’la temsil edildiği müzakere sürecinde, Rusya’nın ev sahipliğinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayez El Sarraj ile Hafter arasında ateşkes anlaşması sağlanması amaçlanıyordu.

Müzakereler sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, uluslararası kamuoyunda Trablus Hükümeti’nin lideri pozisyonundaki Sarraj’ın ateşkes konusundaki taslak anlaşmayı imzaladığını açıklamıştı. Lavrov, Bingazi tarafı olarak adlandırılan Hafter’in ise bu sabaha kadar süre istediğini ifade etmişti. Hafter’in Moskova’dan ayrılma kararıyla birlikte şimdilik Libya’da ateşkes süreci rafa kalkmış oldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Libya’da taraflar arasındaki uzlaşma sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirdi. Bu noktada gözler, Rusya’nın da katılması öngörülen liderler düzeyinde Libya konusunda Berlin’de yapılacak toplantıya çevrildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ev sahipliğinde Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil edeceği toplantıda, Birleşmiş Milletler’in 5 daimi üyesi Rusya, ABD, Çin, İngiltere ve Fransa ile İtalya, Mısır ve BAE’nin olması planlanıyor. Türkiye’nin, ayrıca toplantıya Katar, Tunus ve Cezayir’in de davet edilmesini önerdiği biliniyor. Yunanistan da masada yer almak istediğini duyurdu.

Şimdi Türkiye açısından önemli noktaysa Hafter’in ateşkes sürecini başlatmayı kabul etmemesiyle birlikte Libya’da sıcak çatışmaların nasıl şekilleneceği. TBMM’de kabul edilmiş tezkere çerçevesince Erdoğan’ın isteğiyle Türkiye’nin Libya’ya askeri muharip güç göndermesi için nasıl karar verileceği merak konusu.

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