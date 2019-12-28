General Hafter Trablus'a yaklaştı iddiası

Libya’da General Halife Hafter’e bağlı birliklerin, başkent Trablus’a on kilometre mesafede olduğu iddia edildi. Kendini Libya Ulusal Ordusu olarak adlandıran Hafter güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, aralarında şu an hava trafiğine kapalı olan uluslararası havaalanının ve bir askeri üssün de olduğu Trablus’un güneyindeki stratejik noktalar, bu birliklerin denetimine girdi.

Büyük petrol yataklarına sahip Kuzey Afrika ülkesi Libya'da, eski devlet başkanı Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında iktidardan düşürülmesinden bu yana yönetim kaosu yaşanıyor. Ülkenin doğusu ve güneyinde k birçok bölgeyi kontrolü altında bulunduran General Hafter, Birleşmiş Milletler tarafından resmi hükümet olarak kabul edilen, Fayiz el Sarac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı iktidar için silahlı mücadele veriyor.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra Rusya tarafından da desteklenen General Hafter, geçen Nisan ayında başkent Trablus’a yönelik bir harekat başlatmıştı.

UMH: Topraklarımızda yabancı asker istemiyoruz