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General Hafter'e bağlı 14 asker hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 01:54 | Son Güncelleme

Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus kenti çevresinde süren çatışmalarda kendilerine bağlı 14 askerin öldüğünü açıkladı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için askeri operasyon başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlerden 14 askerin öldüğü bildirildi.

Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Bingazi kentinde düzenlediği basın toplantısında, Trablus'un ele geçirilmesi hedefiyle başlatılan askeri operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mismari, Trablus kenti çevresinde süren çatışmalarda kendilerine bağlı 14 askerin öldüğünü açıkladı.

Operasyonların sürdüğü bölgede uçuş yapan savaş uçaklarının vurulacağı uyarısında bulunan Mismari, Hafter'e bağlı hava kuvvetlerine, savaş uçaklarının ve kalktıkları havalimanlarının vurulması talimatlarının verildiğini belirtti.

Öte yandan Misrata Askeri Akademisi Hava Operasyonları Odası yaptığı açıklamada, Hafter'in mevzilerine yapılan hava saldırılarının sorumluluğunu üstlenmişti.

Mismari, kendilerine bağlı birliklerin kontrolündeki bölgelere ilişkin açıklama yapmazken, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Koruma Gücü yaptığı açıklamada, UMH'ye bağlı birliklerin saldıran güçleri püskürttüğünü ve Trablus çevresindeki bölgeleri kontrolünde tuttuğunu duyurdu.

UMH Koruma Gücünün açıklamasında ayrıca "UMH güçleri, Hafter'in birliklerinden onlarca esir alıp çok sayıda araç ele geçirerek söz konusu birlikler Garyan kentinin sınırlarının ötesine püskürtülmüştür." ifadeleri yer aldı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

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