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General Halife Hafter Libya devlet başkanlığına aday

16.11.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri General Halife Hafter 24 Aralık'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine aday olduğunu açıkladı.

General Halife Hafter Libya devlet başkanlığına aday

Ancak ülkede seçim yasasıyla ilgili tartışmalar var.Seçimlere hazırlanan Libya'da Kaddaffi'nin oğlu Saif el İslam'ın ardından ülkenin doğusundaki güçlerin lideri General Halife Hafter de 24 Aralık'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimine aday olarak katılacağını açıkladı. Hafter, devlet başkanı adayı olabilmek için geçen Eylül ayında askeri görevlerinden çekilme kararı almıştı.

Adaylığını televizyonda yaptığı konuşmada açıklayan Hafter, seçimlerin Libya'daki krizden çıkmak için tek çare olduğunu söyledi. Seçim Komisyonu'na resmi adaylık başvurusunda bulunan Hafter, kazanması halinde "uzlaşma, barış ve yeniden imara giden yolu başlatma" sözü verdi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler'in belirlediği yol haritasına göre 24 Aralık'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yasal zeminine ilişkin tartışmalar var. Devlet başkanlığına aday olması beklenen Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Muhammed Dibeybe, 24 Aralık'taki seçimin tehlikede olduğunu belirterek üzerinde uzlaşma sağlanmış bir yeni seçim yasasına ihtiyaç olduğunu söylüyor. Mevcut yasanın değiştirilmesini isteyen Dibeybe, aksi halde ilerleme sağlanamayacağı uyarısında bulundu.

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu da Pazar günü devlet başkanlığı için adaylık başvurusunda bulunmuştu. Ancak siyasi analistler Kaddafi'nin oğlunu güçlü bir aday olarak görmüyor.

Libya'da ateşkes Ekim ayında imzalanmıştı

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesi sonrasında iç savaşın yaşandığı Libya, 2015'te Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi olmak üzere iki ayrı yönetim bölgesine bölünmüştü. Tobruk hükümetini destekleyen Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu başkent Trablus'u ele geçirmek üzere 2019 yılının Nisan ayında taarruz başlatmış, ancak Türkiye'nin UMH'ya verdiği aktif askeri destek sonucu geri püskürtülmüştü.

Taraflar Ekim 2020'de ateşkes anlaşmasına imza atmış ve siyasi süreç kapsamında ülkeyi seçimlere götürecek Ulusal Birlik Hükümeti Mart ayında göreve başlamıştı.

DW, Reuters /SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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