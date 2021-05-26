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General Mobile GM 21 de duyuruldu! İşte telefonun özellikleri ve fiyatı

26.05.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli telefon markası General Mobile, GM 21 Pro ve GM 21 Plus'ın ardından GM 21'i de tanıttı. Diğer iki modele nazaran mütevazi özelliklere sahip olan GM 21'in fiyatı da belli oldu.

General Mobile GM 21 de duyuruldu! İşte telefonun özellikleri ve fiyatı

General Mobile, GM 21 Pro'yu tanıtmış, bu modeli dün GM 21 Plus izlemişti. Kendisini Türkiye'nin yerli telefon markası olarak tanıtan firmadan, Pro ve Plus takılarından yoksun ve daha mütevazi özelliklere sahip GM 21 modeli de bekleniyordu. Nitekim General Mobile bugün GM 21'i lanse etti.

İŞTE GM 21'İN ÖZELLİKLERİ

GM 21, 6.52 inç büyüküğünde, HD+ çözünürlüğünde damla çentikli bir ekrana sahip. Damla çentikte 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera mevcut. Ekran altında ise bizleri 8 çekirdekli Spreadtrum SC9863 işlemcisi karşılıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon, maalesef 5G desteğine sahip değil. Fakat GM 21'de 5.000 mAh değerinde bir pil bulunuyor.

GM 21 özellikleri

General Mobile GM 21 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleriGeneral Mobile GM 21 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Android 11 ile gelen GM 21'in arka tarafında Oppo Find X3 ailesini ve iPhone 12 Pro modellerini anımsatan üçlü bir kamera kurulumu ve parmak izi okuyucusu bizleri karşılıyor. Burada 13 MP + 0.08 MP + 0.08 MP kameralar bir arada bulunuyor. Firma telefonda gece modunun yer aldığını belirtiyor. Ayrıca GM 21'de yüz tanıma özelliği de kullanılabiliyor.

GM 21 kamera

General Mobile GM 21 Plus tanıtıldı! İşte bilinmesi gereken her şeyGeneral Mobile GM 21 Plus tanıtıldı! İşte bilinmesi gereken her şey

GM 21'İN FİYATI

GM 21'in fiyatı General Mobile tarafından 1.599 TL olarak belirlenmiş durumda. Siyah, koyu mavi ve açık mavi renk seçeneklerine sahip olan GM 21 ön siparişle satın alınabiliyor.

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akıllı telefon Türkiye
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