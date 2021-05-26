General Mobile GM 21 de duyuruldu! İşte telefonun özellikleri ve fiyatı

General Mobile, GM 21 Pro'yu tanıtmış, bu modeli dün GM 21 Plus izlemişti. Kendisini Türkiye'nin yerli telefon markası olarak tanıtan firmadan, Pro ve Plus takılarından yoksun ve daha mütevazi özelliklere sahip GM 21 modeli de bekleniyordu. Nitekim General Mobile bugün GM 21'i lanse etti.

İŞTE GM 21'İN ÖZELLİKLERİ

GM 21, 6.52 inç büyüküğünde, HD+ çözünürlüğünde damla çentikli bir ekrana sahip. Damla çentikte 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera mevcut. Ekran altında ise bizleri 8 çekirdekli Spreadtrum SC9863 işlemcisi karşılıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon, maalesef 5G desteğine sahip değil. Fakat GM 21'de 5.000 mAh değerinde bir pil bulunuyor.

Android 11 ile gelen GM 21'in arka tarafında Oppo Find X3 ailesini ve iPhone 12 Pro modellerini anımsatan üçlü bir kamera kurulumu ve parmak izi okuyucusu bizleri karşılıyor. Burada 13 MP + 0.08 MP + 0.08 MP kameralar bir arada bulunuyor. Firma telefonda gece modunun yer aldığını belirtiyor. Ayrıca GM 21'de yüz tanıma özelliği de kullanılabiliyor.