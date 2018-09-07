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General Mobile GM 9 Pro için geri sayım başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2018 08:53 | Son Güncelleme

General Mobile GM 9 Pro tanıtım tarihi bugün resmi olarak açıklandı. General Mobile GM 9 Pro özellikleri hakkında merak edilen her şey ve tanıtım tarihi haberimizde yer alıyor.

General Mobile GM 9 Pro için geri sayım başladı

Ülkemizde büyük beğeni toplayan ve Android One programına katılan ilk yerli firma olan General Mobile, yeni telefonu ile çok yakında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. General Mobile GM 9 Pro olarak isimlendirilecek olan telefonun bugün ise tanıtım tarihi resmen açıklandı. Peki, GM 9 Pro özellikleri ile Android kullanıcılarına neler sunacak?

General Mobile’ın resmi Instagram hesabında paylaşılan bilgiye göre; GM 9 Pro 11 Eylül 2018 tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga setinden alarak orta segmente hitap edecek olan GM 9 Pro’nun, çift kamera kurulumu ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Telefonun RAM bölümünde ise minimumda 4 GB RAM‘e yer verilmesi bekleniyor. 18:9 ekran oranı ile gelerek son dönemim modasına uyum sağlayacak olan GM 9 Pro, fiyatı ile yüksek kura rağmen büyük beğeni toplayacak gibi görünüyor. Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkması beklenen GM 9 Pro, bakalım nasıl bir satış performansı izleyecek?

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