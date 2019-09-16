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General Motors'un Sendikalı Çalışanlarından Tarihi Grev

16.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

ABD'de General Motors (GM) ve çalışanları arasında yaşanan sözleşme krizi nedeniyle Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası’na mensup yaklaşık 50 bin işçi dokuz eyalette greve gitti

General Motors'un Sendikalı Çalışanlarından Tarihi Grev

ABD'de General Motors (GM) ve çalışanları arasında yaşanan sözleşme krizi Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası’na mensup yaklaşık 50 bin işçinin Pazartesi günü greve gitmesine neden oldu.

Görüşmelerin Pazartesi günü başlaması bekleniyordu ancak GM’in otomobil ve otomobil parçası üreten fabrikaları dokuz eyalette greve giden 50 bin işçi nedeniyle kapandı.

Sendika Başkanı Terry Dittes, greve gitme kararının son çareleri olduğunu ve gerekli olduğunu söyledi. Sendika, maaşların artmasını, sağlık sigortasının iyileştirilmesini, iş güvencesinin arttırılmasını ve kazancın paylaşılmasını istiyor.

GM zaten, maaşlarda artış, kar paylaşımı ve daha iyi sağlık sigortası imkanı teklif ettiğini bildirdi. Şirket bunların yanı sıra yeni üretim tesislerine milyonlarca dolarlık yatırım yaparak daha fazla istihdam imkanı yaratma sözü verdiğini söyledi.

Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası son olarak 2007’de iki gün boyunca greve gitmişti. Sendikanın bu eylemi ise tarihi boyunca yaptığı en büyük grev.

Sendikaların Ford ve Fiat Chrysler ile sözleşmelerinin süresi de dolmak üzere. GM ile yapılacak sözleşmenin diğer şirketler için de bir taslak niteliğinde olması bekleniyor.

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