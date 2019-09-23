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Generaller, şehit oğlunun düğününe eşleriyle birlikte katıldı -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:16 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlerce evinin önünde şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Abdülkerim Paksoy'un düğününe generaller de katıldı.

Emin BAL/ULUDURE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlerce evinin önünde şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Abdülkerim Paksoy'un düğününe generaller de katıldı. Eşleriyle birlikte düğünde eğlenen askerler, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay da çekti.

31 Ağustos 201 günü PKK'lı teröristlerin evinin önünde pusu kurarak şehit ettiği güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Abdülkerim Paksoy (23), Belgin Yıldırım (20) ile 3 gün 3 gece süren düğünle evlendi. Şehit oğlu Abdülkerim Paksoy'u, mutlu gününde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Haci İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23'üncü Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ile Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Emniyet Amiri Tayyar Arıkan ve aşiret reisleri yalnız bırakmadı.

Eşleriyle birlikte Uludere'ye gelen generalleri, Goran aşireti mensupları, davul zurnayla karşıladı. Daha sonra düğün alanına gelen komutanlar, eşleriyle birlikte yüzlerce kişinin Kürtçe şarkılar eşliğinde kol kola çektiği halaya katıldı.

'ŞEHİT YAKINLARINI YALNIZ BIRAKMAYIZ'

Düğüne katılan Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, şehit ailelerini hiç bir zaman yalnız bırakmadıklarını ifade ederek, "Bugün dünya evine giren şehidimizin oğlu Abdulkerim’in mutlu gününde hep birlikteyiz. Babası şehit korucumuz Mehmet Paksoy'un da bu anlamlı güne şahitlik ettiğine yürekten inanıyorum. Devlet olarak her daim şehit ailelerimizin yanındayız. Bugün de mevlaya çok şükür, güzel ve mutlu bir günde beraberiz. Burada bulunmaktan, sizlerle bu güzel anı yaşamaktan çok büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan düğündeki takı töreninde davetliler gelin ve damada 120 bin TL ile 100 bin TL değerinde altın hediye etti.

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