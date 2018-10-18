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Generalleri "paketleyeceklerini" saatler önce açıklamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 20:31 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada tanık olarak dinlenen Pilot Üsteğmen M.Ş, darbeden saatler önce bir yarbayın kendilerine üst düzey generalleri "paketleyeceklerini" söylediğini aktardı - Tanık M.Ş: - "Kenan Comart bize gece saat 03.00'te operasyon başlayacağını, orduevleri ve düğün salonlarındaki generalleri paketleyip götüreceğimizi, yılanın başını ezeceklerini söyledi. Bunun üzerine ben görevi diğer arkadaşlara sordum. Fatih Özcan, alınacak kişinin PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın olabileceğini ifade etti"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, pilot üsteğmen M.Ş, tanık olarak dinlendi.

Olay tarihinde Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 135. Filo'da görevli bulunduğunu belirten M.Ş, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Arama Kurtarma Bekler nöbetçisi olduğunu söyledi.

Pilot Teğmen Abdüssamet Kara, Pilot Üsteğmen Fatih Özcan ve Harekat Eğitim Subayı Kurmay Binbaşı Mehmet Fatih Özkan ile 135. Filo Komutanı Kurmay Yarbay Alparslan Şahin'in odasına gittiklerini ifade eden M.Ş, burada kendilerine gizli bir görev icra edileceğinin söylendiğini aktardı.

Daha sonra görev kapsamında hazırlıklara başladıklarını anlatan M.Ş, 17.50 sıralarında helikopterlere geçtiklerini yaklaşık 10 dakika sonra Fatih Özcan ile aynı helikopterle havalandıklarını söyledi.

Kara ve Özkan'ın kullandığı helikopteri takip ettiklerini, bu esnada radar ve navigasyon sistemlerini kapatmaları için emir aldıklarını kaydeden M.Ş, saat 20.30'da Yalova'ya iniş yaptıklarını, burada kendilerini Kurmay Yarbay Kenan Comart'ın karşıladığını bildirdi.

- "Büyük başları orduevlerinde alacağız"

Operasyona ilişkin burada da kendilerine brifing verildiğini söyleyen M.Ş, "Kenan Comart bize gece saat 03.00'te operasyon başlayacağını, orduevleri ve düğün salonlarındaki generalleri paketleyip götüreceğimizi, yılanın başını ezeceklerini söyledi. Bunun üzerine ben görevi diğer arkadaşlara sordum. Fatih Özcan, alınacak kişinin PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın olabileceğini ifade etti." diye konuştu.

Daha sonra görüştüğü bir askerin 28 Şubat'ta olduğu gibi tankların yürütülebileceğini ve yaşanan askeri hareketliliğin bir darbe girişimi olduğunu söylediğini bildiren M.Ş, bunun üzerine kanunsuz bir eylemde bulunmamak için karnının ağrıdığını söyleyerek revire gittiğini ifade etti.

Doktora yaşadıklarını anlattığını, Yalova'dan gidebilmek için kendisine rapor vermesini talep ettiğini anlatan M.Ş, "Doktor bana 10 günlük rapor verdi ve beni otobüs terminaline bıraktı. Ben de Ankara'ya gelerek evime geçtim ve darbe girişimine ilişkin yaşanılanları televizyondan izledim. Ardından kolluk güçlerine yaşadıklarımı anlattım." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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