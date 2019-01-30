Generallerin atanmaları ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya’da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Tunceli’de görev yapan 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına getirildi.

