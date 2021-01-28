Genesis elektrikli modelinin testlerine devam ediyor!

İlk olarak Genesis'in yaklaşık bir yıl önce bir elektrikli crossover planladığını duymuştuk. Ardından 2020'yi tamamlamak için Hyundai Motor Group, bu modelin E-GMP platformunu kullanacağını da doğrulamıştı. Bu elektrikli otomobil ile ilgili hala pek çok bilinmeyen detay var. Ancak, Genesis'in tasarımları son zamanlarda oldukça sağlam ve popüler. New York'ta piyasaya sürdükleri iki elektrikli otomobil olan Essentia coupe ve Mint tüm marka severleri kendine hayran bırakmıştı.

Bu platform, Hyundai Ioniq 5'in yanı sıra Genesis ve Kia markalarındaki elektrikli modellerde aktif olarak kullanılacak. Meraklılar için iyi haber şu ki, VW gibi, Hyundai de birincil motoru arkaya koymaya karar verdi. Bu durum E-GMP tabanlı elektrikli otomobiller standart olarak arkadan itişli olacağı anlamına geliyor. Tam olarak ne zaman satışa çıkacağı konusunda henüz bir bilgi yok, ancak 2022 model yılı olarak satışa çıkması muhtemel görünüyor.





