Genetik bilimciden koronavirüs açıklaması: Virüsün atası ABD

İngiliz genetik bilimci Peter Forster'ın ABD'li Ulusal Bilim Akademisi (PNAS) yayınlanan araştırmasında koronavirüsün gen haritası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çin medyasının haberine göre, Genetik bilimci Peter Foster, A tipi virüsün, koronavirüsün atası sayılan ve yarasalardan gelen bir virüs olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Foster'in A tipi koronavirüse ABD’de rastlandığını ve Çin’de görülen koronavirüsün ise mutasyona uğrayan B tipi olduğunu ileri sürdü.

"KORONAVİRÜSÜN ATASI ABD"

Genetik bilimci Peter Forster’ın açıklamalarına dayandırılan haberde, dünya genelinden elde edilen 160 koronavirüs genetik şifresinin incelendiği, virüsün atası sayılan ve yarasalarda görülen A tipi koronavirüsün ABD ve Avustralya’daki hastalarda görüldüğü ifade edildi. Çin’in Vuhan kentinde görülen vakalarda ise mutasyona uğramış B tipi virüs olduğu ileri sürüldü. Diğer bir koronavirüs mutasyonu olan C tipi virüse ise Avrupa’da rastlandığı ifade edildi.

(DHA)

