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Genetik bilimciden koronavirüs açıklaması: Virüsün atası ABD

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2020 11:50 | Son Güncelleme

Bilim insanları, bir ilk olarak dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin geçtiğimiz hafta gen dizilimini tamamen çözmeyi başardığını duyurdu. Salgının genetik özellikleri ile ilgili bir açıklama da İngiliz genetik bilimci Peter Forster'den geldi. Forster, dünya genelinden elde edilen 160 koronavirüs genetik şifresinin incelendiği ve A tipi koronavirüsün ABD ve Avustralya’daki hastalarda görüldüğü açıkladı.

Genetik bilimciden koronavirüs açıklaması: Virüsün atası ABD

İngiliz genetik bilimci Peter Forster'ın ABD'li Ulusal Bilim Akademisi (PNAS) yayınlanan araştırmasında koronavirüsün gen haritası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çin medyasının haberine göre, Genetik bilimci Peter Foster, A tipi virüsün, koronavirüsün atası sayılan ve yarasalardan gelen bir virüs olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Foster'in A tipi koronavirüse ABD’de rastlandığını ve Çin’de görülen koronavirüsün ise mutasyona uğrayan B tipi olduğunu ileri sürdü.

"KORONAVİRÜSÜN ATASI ABD"

Genetik bilimci Peter Forster’ın açıklamalarına dayandırılan haberde, dünya genelinden elde edilen 160 koronavirüs genetik şifresinin incelendiği, virüsün atası sayılan ve yarasalarda görülen A tipi koronavirüsün ABD ve Avustralya’daki hastalarda görüldüğü ifade edildi. Çin’in Vuhan kentinde görülen vakalarda ise mutasyona uğramış B tipi virüs olduğu ileri sürüldü. Diğer bir koronavirüs mutasyonu olan C tipi virüse ise Avrupa’da rastlandığı ifade edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs virüs ABD

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