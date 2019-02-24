HABER

"Genetik hastalıkları düzeltebilmek artık hayal olmanın ötesinde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 17:22 | Son Güncelleme

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı: - "Bu zamana kadar organların onarımında bilinen kök hücre yöntemleri çok başarılı olmadı. Fakat başarıyı sağlayacak metot anlaşıldı. Bu metotlara göre yeni dizaynları yaptık. Genetik hastalıkları düzeltebilmek, devre dışı kalmış organları yeniden hayata kazandırmak ve yaşamın uzatılabilmesi artık hayal olmanın ötesinde" - Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tunç Akkoç: - "İnsanlar kök hücreyle ilgili mutlaka doğru yerlerden bilgiler alsınlar. Medyada çıkan her şeye inanmasınlar çünkü uygulanan ve bahsedilen şeylerin birçoğu kök hücre değil. Kök hücreden zengin yağ izole ediyorlar. Bu bir kök hücre uygulaması değil. PRP bir kök hücre uygulaması değil. İnsanların her gördüklerine inanmamaları ve bilimsel verilere dayanan uygulamalar üzerinde düşünmeleri gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bu zamana kadar organların onarımında bilinen kök hücre yöntemlerinin çok başarılı olmadığını belirterek, "Fakat başarıyı sağlayacak metot anlaşıldı. Bu metotlara göre yeni dizaynları yaptık. Genetik hastalıkları düzeltebilmek, devre dışı kalmış organları yeniden hayata kazandırmak ve yaşamın uzatılabilmesi artık hayal olmanın ötesinde." dedi.

Prof. Dr. Ovalı, İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Kulübü'nce (İÜKÖK) üniversitenin Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen "4. Kök Hücre ve Uygulamaları Sempozyumu"nun ikinci gününde, "Hücresel Tedavinin Dünü, Bugünü, Yarını" başlığını ele aldı.

Hücre ve gen tedavilerinin hızla büyüdüğünü kaydeden Ovalı, gelecek yıllarda hücre ve gen tedavilerinin çokça görüleceğini söyledi.

- "Genetik hastalıkların çözümü geliyor"

Ovalı, bu çalışmaların topluma olan yararına işaret ederek, "Bu zamana kadar 'çözülmez' dediğimiz birçok genetik hastalığın çözümünü getirecek. Bundan 10 yıl önce konuşuyor olsaydık, bunu iyi bir hayal olarak konuşuyor olacaktık ama retina hastalıklarında 'luxturna' şu an kullanıma girdi. Bu genetik bozukluğu olanlarda yüzde 100 sonuç sağlıyor. İlk defa dünyada genetik bir hastalık ilaçla tedavi edildi. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü yolda. Dolayısıyla çözümsüz gibi olan genetik hastalıkların çözümü geliyor." diye konuştu.

Bu zamana kadar fonksiyonu bozulmuş, çalışmayan ya da devre dışı kalmış organların onarımında bilinen kök hücre yöntemlerinin çok başarılı olmadığını dile getiren Ovalı, "Fakat başarıyı sağlayacak metot anlaşıldı. Bu metotlara göre yeni dizaynları yaptık. Şimdi, bu dizaynların başarılı olacağını ümit ediyoruz çünkü dünyadan gelen ilk insan sonuçları öyle. Genetik hastalıkları düzeltebilmek, devre dışı kalmış organları yeniden hayata kazandırmak ve yaşamın uzatılabilmesi artık hayal olmanın ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu konuda önemli bir yatırım yapmak zorunda olduğunu ifade eden Ovalı, "Luxturna ilacının fiyatı bugün yaklaşık 1 milyon dolar civarında ve Türkiye'de bu ilaca ihtiyacı olan en az 7 bin kişi var. Ülke olarak bu ilacı bir an önce üretmek zorundayız." dedi.

- "Bahsedilen şeylerin birçoğu kök hücre değil"

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği Başkanı ve aynı zamanda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunç Akkoç ise "İnflamatuar Hastalıklarda Kök Hücre Uygulamaları" başlıklı konuşmasında, hücresel tedavilerin birçok ülkede uygulanmaya çalışılan tedavi yaklaşımlarından olduğunu söyledi.

Akkoç, kök hücreye dair birçok çalışmanın deneysel aşamada olduğunu ifade ederek, yapılan çalışmaların Sağlık Bakanlığı tarafından mutlaka onaylanması gerektiğinin altını çizdi.

Kök hücre uygulamalarına yönelik dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Akkoç, "İnsanlar kök hücreyle ilgili mutlaka doğru yerlerden bilgiler alsınlar. Medyada çıkan her şeye inanmasınlar çünkü uygulanan ve bahsedilen şeylerin birçoğu kök hücre değil. Kök hücreden zengin yağ izole ediyorlar. Bu bir kök hücre uygulaması değil. PRP bir kök hücre uygulaması değil. İnsanların her gördüklerine inanmamaları ve bilimsel verilere dayanan uygulamalar üzerinde düşünmeleri gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Sempozyum, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Burak Mergen'in "Öğrencilik Döneminde Yapılabilecekler", Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz'un "Gönüllü Kök Hücre Bağışı" ve Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık'ın "Kök Hücre Bağışı; Neden, Nasıl?" başlıklı sunumlarının ardından sona erdi.

Katılımcılara, Elif Şebnem Günaydın Umut Derneği'ne kendileri adına yapılan kök hücre bağışlarının sertifikaları da takdim edildi.

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
Papa Francis: "ABD istatistiklerine göre çocukların cinsel suistimalleri en çok aile içinde oluyor"Papa Francis: "ABD istatistiklerine göre çocukların cinsel suistimalleri en çok aile içinde oluyor"
Metrobüs beklerken sporla telefonlarını şarj ediyorlarMetrobüs beklerken sporla telefonlarını şarj ediyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"4. Kök Hücre ve Uygulamaları Sempozyumu" İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Kulübü Kök hücre Prof. Dr. Ercüment Ovalı Prof. Dr. Tunç Akkoç

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Metrobüs duraklarında bir ilk! Yoğun ilgi gördü

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Kapıya dayandılar

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

Şişli'de karlar üzerinde ölü bulundu

Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Çanakkale'de okullar tatil edildi

Bir kar tatili haberi daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.