HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Genetik kurgulama, 'süper baba' hayvanlar üretebilir

Genetik kurgulama, 'süper baba' hayvanlar üretebilir

20.10.2020 04:57 | Son Güncelleme

Bilim insanları, genetiğiyle oynanmış hayvanların, sürdülebilir et üretimini geliştirebileceğini söylüyor. Ancak güvenlik ve etik sorunlar hala söz konusu.

Genetik kurgulama, 'süper baba' hayvanlar üretebilir

Bilim insanları, "süper babalar" ya da "taşıyıcı" babalar olabilecek, genetiğiyle oynanmış hayvanlar üretti.

Domuzlar, keçiler, sığırlar ve fareler, donör hayvanların genetik yapısını taşıyan spermler oluşturdu.

Araştırmacılar, yüksek teknolojili bir genetik kurgulama aracıyla, hayvanların embriyosundaki üreme genini geçersiz kıldı.

Böylece hayvanlar kısır doğdu, ancak donör hayvanlardan alınan sperm üreten hücrelerin terk edilmesinden sonra, sperm üretmeye başladılar.

Amerikalı ve İngiliz ortak araştırma ekibi, bu teknikle taşıyıcı babaların, ödüllü boğalar gibi değerli genetik materyale sahip hayvanların özelliklerini yavrulara taşıyabileceğini söyledi.

Ekip, böylece besi hayvanlarının genetik özelliklerinin iyileştirilebileceğini ve gıda üretiminin artılabileceğini kaydetti.

Washington State Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Prof. Jon Oatley "Bunun, dünyadaki gıda güvensizliğinin çözümünde önemli bir etkisi olabilir. Bu soruna genetik açıdan yaklaşabilirsek, bu hayvanları daha az su, daha az yem, daha az antibiyotikle yetiştirebileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Deneyler ne gösterdi?

Önce taşıyıcı babaların, aktif donör spermi taşıdıkları teyit edildi. Fareler, donörün genlerini taşıyan sağlıklı yavrular doğurdu.

Henüz daha büyük hayvanlarda deney yapılmadı. Ancak Edinburgh Üniversitesi Roslin Enstitüsü'nden Prof. Bruce Whitelaw, çalışmanın bu yöntemin işe yarayacağına dair güçlü kanıtlar sunduğunu belirtti.

Whitelaw, "Deney, teknolojinin gerçek olduğunu gösteriyor. Şimdi bunu, büyüyen nüfusumuzu doğurmak adına en iyi nasıl kullanılabileceğimizi bulmalıyız" dedi.

Araştırmacılara göre bu teknoloji aynı zamanda, soyu tükenme tehlikesi taşıyan türler için de kullanılabilir.

Örneğin, soyu tükenme tehlikesi taşıyan bir gergedanın dondurulmuş sperminin, türü canlandırmak için kullanılması mümkün. Ancak, bilimin ne kadar hızla uygulamaya geçirileceğinde, karar vericilerin etkili olacağını söylüyorlar.

Güvenlik, etik ve hayvanın hakları kaygılarıyla genetiğiyle oynanmış besi hayvanlarının insanlar tarafından tüketilmesine henüz onay verilmedi.

Genetik kurgulama nedir?

Genetik kurgulamada, embriyolardaki genetik kodlar siliniyor ya da değiştiriliyor. Mevcut teknolojinin bir örneği CRISPR. DNA değiştirmek için biyolojik bir sistem olan CRISPR 2012'de bulundu.

CRISPR taramaları, belirli bir genin yerini arıyor ve daha sonra DNA'dan kopartmak için "moleküler makasları" kullanıyor.

Laboratuar ortamında etkili olan yöntem, henüz mükemmel değil ve DNA'nın istenilenden büyük bir kısımını kesebiliyor.

Bu istenmeyen kurgulamalar da, diğer önemli genleri değiştirebiliyor.

Etik sorunlar neler?

Nuffield Biyoetik Konseyi, besi hayvanlarında genetik kurgulama tekniklerindeki etik sorunları inceliyor.

Genetik kurgulama teknolojisinin potansiyel uygulamaları arasında, boynuzsuz sığırlar ve hastalıklara karşı dirençli domuzlar ve tavuklar da var.

Konseyin direktörü Hugh Whittall, genetikk kurgulamanın, dünyanın farklı bölgelerindeki toplulukların yaşadığı, sağlıklı ve besleyici gıdaya erişim sorununa çözümün bir parçası olabileceğini söylüyor.

Whittall "Genetik kurgulamanın, araştırma ortamının dışında ne ölçüde uygulanıp uygulanamaycağı, araştırmaların toplumsal değerlerle ne kadar örtüşeceğine bağlı ve bu birçok durumda henüz net olarak tanımlanmış değil." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
'Pes' dedirten yolculuk! Direksiyon başında bunu yaptı'Pes' dedirten yolculuk! Direksiyon başında bunu yaptı
Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?Okulum Temiz belgesi nasıl alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Selçuk'un imzasıyla gönderildi! Okul kantinleriyle ilgili önemli karar
Selçuk'un imzasıyla gönderildi! Okul kantinleriyle ilgili önemli karar
Karantinadaki damadı arayınca hemen dünürünün evine koştu
Karantinadaki damadı arayınca hemen dünürünün evine koştu
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
Babasını paylaştı! Yorum yağdı
Kredi kartı kullananlar dikkat!
Kredi kartı kullananlar dikkat!
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İngiltere'den Rusya'ya flaş suçlama
İngiltere'den Rusya'ya flaş suçlama
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kan donduran olay! Cesedi su kuyusunda bulundu
Kan donduran olay! Cesedi su kuyusunda bulundu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kibir nedir? İntihara bile neden oluyor
Kibir hastalık belirtisi mi?
'Pes' dedirten yolculuk! Direksiyon başında bunu yaptı
'Pes' dedirten yolculuk! Direksiyon başında bunu yaptı
Yedi yıldır topuklu ayakkabı giyen baba: Giysilerin cinsiyeti yoktur
Yedi yıldır işe topuklu ayakkabı ile gidiyor!
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi
26 yaşındaki genç kadın 1 yıl kaldığı Afrika’da 14 çocuk evlat edindi
1 yıl Afrika’da kaldı 14 çocuk evlat edindi
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.