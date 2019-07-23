Genetik mutasyon insanlarda kalp krizi riskinin artmasına yol açtı

İngiltere’de yapılan bilimsel bir çalışma, dünya genelinde ölümlerin 3’te birinin sebebi olarak gösterilen kalp krizinin insanlardaki CMAH denilen bir genin milyonlarca yıl içinde etkisiz hale gelmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Kalp krizinin, CMAH geninin etkisiz hale gelmesiyle insan vücudunun sialic asit denilen Neu5Gc molekülüne karşı savunmasız kalmasından kaynaklandığı öne sürüldü. Bilimsel çalışma, özellikle kırmızı et yemenin etkisi üzerine yoğunlaştı. İçinde Neu5Gc molekülü bulunan hayvan etinin, insan vücudunda bağışıklık sisteminin etkisiyle bu moleküle karşı vücutta yanmanın artmasına yol açtığı kaydedildi. PNAS bilim dergisinde yayınlanan çalışmada, insanlardaki gibi sialic asit molekülüne karşı dayanıksız olacak şekilde genetiği değiştirilmiş farelerin de yağlı etlerle beslenmesinin ardından diğer farelere göre 2 kat daha fazla damar sertliği yaşadığı belirtildi.

Hareketsiz hayat tarzı, yaş, diyabet, kilo, sigara içme ve kırmızı et yemenin kalp krizi ihtimalinin artmasına neden olmasına rağmen ilk defa kalp krizi geçiren insanların yüzde 15’inde bu risk faktörlerinin olmadığı da belirtildi.

Yüksek kolesterol seviyesine sahip olmasına rağmen şempanzelerde kalp krizinin çok daha nadir görülmesinin CMAH geninin etkisine bağlandığı belirtildi.

