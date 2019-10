Genetik testler kanser tedavisine rehber

Doç. Dr. Gürbüz Görümlü, günümüzde kanser hücresinin genetik haritasının çıkarılabildiğini, bunun da tedavide başarıyı artırdığını söyledi. Görümlü, “Moleküler genetik testler sayesinde de hangi kemoterapi ilacının hangi hastaya daha faydalı olabileceği saptanabiliyor, hangi hastanın hangi hedefe yönelik tedaviden fayda göreceğinin ortaya çıkarılması mümkün olabiliyor” dedi.

Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Görümlü, kanser tedavisindeki önemli ve umut verici gelişmelere dikkat çekti. Kanserin kişinin kendi sağlıklı hücrelerinden geliştiğini, o hücrelerin kişiye özel genetik şifreler taşıdığını belirten Doç. Dr. Görümlü, “Bu sebeple her kanserde türü aynı da olsa tedaviden elde edilen sonuçlar her kişi için farklı olabilmektedir. Bu durum kanser tedavisinde kişiye özel yaklaşımın önemini ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Görümlü şu bilgileri verdi:

“Çağımızın en önemli sağlık problemlerinin başında gelen kanser, günümüzde kişiye özel tedavi ile korkulacak bir hastalık olmaktan giderek uzaklaşmaktadır. Tedaviye yönelik her geçen gün yeni gelişmeler ve özel tedaviler ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda ‘yeni nesil dizileme’ (NGS -Next Generation Sequencing) olarak adlandırılan yöntemle kanser hücresinin genetik haritasının çıkarılması mümkün olabilmektedir. Bu özel moleküler genetik inceleme yöntemi kanserli dokudan alınan bir parça (biyopsi) veya bazen basit bir kan örneği ile yapılabilmektedir. NGS incelemesi sonucunda elde edilen kanserin genetik haritasında çeşitli moleküler genetik bozukluklar, mutasyonlar, kanser hücrelerinin çoğalma yolları tespit edilebilmektedir. Son yıllarda bu çoğalma yollarını keserek tümör hücrelerinin ölümüne yol açan son derece etkili ‘akıllı ilaç’ ya da ‘hedefe yönelik ilaç’ olarak da adlandırılan tedavilerin keşfedilmesi kanser tedavisinde yeni bir çığır açmıştır.”