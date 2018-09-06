"Genetik ve hormonsal sebepler obeziteye yol açabilir"

İSTANBUL, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 30 yaş üstü bireylerde 7 ilde yapılan çalışmada, obezite yüzdesi kadınlarda yüzde 41.5, erkeklerde ise yüzde 21.2 olarak bulundu. Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmenin obezite riski oluşturduğunu dile getiren Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Obezite ile ilişkili hastalıklar nedeniyle yüksek ekonomik harcamalar ve erken bebek ölümleri yaşanıyor. Genetik ve hormonsal sebepler de obeziteye yol açabilir. Obezite birçok hastalığa davetiye çıkarıyor” dedi.

Obezitenin insan vücudundaki birçok sistemi olumsuz yönde etkileyen kronik bir hastalık olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Fatih Çiftçi, “Aşırı kilolu veya obez kişilerin, şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve kemik eklem hastalıklarına yakalanma oranı çok yüksek” ifadelerini kullandı.

“OBEZİTE BİRÇOK HASTALIĞA SEBEP OLUYOR”

Çiftçi, obezitenin birçok hastalığa sebep olduğunu dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Yüksek Tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, eklem hastalıkları, solunum ve uyku bozuklukları, kanser, metabolik rahatsızlıklar, psikolojik ve sosyal rahatsızlıklar, obezitenin sebep olacağı hastalıklar arasında. Obeziteye sebep olan şey ise aslında çok basit. Kişi eğer kalori alıyor fakat bu kaloriyi harcayamıyorsa böyle kişilerde kilo alımı kaçınılmazdır ve obez olmaya müsaitlerdir”