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Genetik ya da çevresel sebepli olabilir: Parkinson hastalığının belirtileri nelerdir?

21.12.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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Genetik ya da çevresel sebepli olabilir: Parkinson hastalığının belirtileri nelerdir?

İçindekiler

  • Parkinson Hastalığı Nedir?
  • Parkinson Hastalığı Neden Olur?
  • Parkinson Hastalığı En Çok Kimlerde Görülür?
  • Parkinson Hastalığının Belirtileri Nelerdir?
  • Parkinson Hastalığının Orta Aşamasında Görülen Belirtiler
  • Parkinson Hastalığının ileri Aşamasında Görülen Belirtiler
  • Parkinson Hastalığı Nasıl İlerler?
  • Parkinson Hastalığının Tanısı Nasıl Konulur?
  • Parkinson Hastalığının Tedavisi Var Mıdır?
  • Parkinson Hastalarının Yaşam Süreleri Kısalır Mı?
  • Parkinson Hastalığında Egzersiz Neden Önemlidir?
  • Parkinson Hastalığında Evde Rahat Hareketlilik Nasıl Sağlanır?
  • Parkinson Hastalığından Korunmanın Yolları Nelerdir?

Genellikle ileri yaştaki kişilerde görülen parkinson hastalığı, belirtileriyle günlük yaşantıyı olumluz etkiler. Bu rahatsızlık çoğunlukla vücudun bir yarısında başlar, yıllar içinde diğer tarafa da geçer. Peki parkinson hastalığı nedir?

Parkinson hastalığı yavaşça ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle rahatsızlığa yakalanan kişilerin hayatı bir anda değişmez ancak günlük rutinleri zamanla değişir. Parkinson belirtileri ve hastalığa dair merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Parkinson Hastalığı Nedir?

Beyindeki nöronların işlev bozukluğundan kaynaklanan parkinson, kronik ve ilerleyici bir şekilde giden hareket bozukluğuna neden olan bir hastalıktır.
Vücudun hareketinin kontrolünde dopamin isimli kimyasalın oldukça büyük bir yeri vardır. Dopamin, beyindeki nöronların, hareket ve koordinasyon için sinyal gönderir. Bu dopamin miktarı, parkinson hastalığının ilerlemesi ile azalır ve bu da kişide çeşitli hareket kayıplarının görülmesine neden olur.

Parkinson Hastalığı Neden Olur?

Birçok kişinin en çok merak ettiği soru: Parkinson genetik mi? Nörodejeneratif bir hastalık olan parkinson hastalığının nedeni tam olarak bilinmez. Ancak araştırmacılara göre, genetik ve çevresel faktörler parkinson hastalığının nedeni olabilir.

Parkinson Hastalığı En Çok Kimlerde Görülür?

Parkinson hastalığı genellikle ileri yaştaki kişilerde görülür. Ayrıca yapılan araştırmalara göre erkeklerin parkinson hastalığına yakalanma olasılığı kadınlardan %50 daha fazladır.

Parkinson Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Parkinson belirtileri aşama aşama değişiklik gösterir. Parkinson genellikle yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle belirtileri hastalığın aşamasına göre değişiklik gösterir. Peki bu belirtiler nelerdir?
Parkinson Hastalığının İlk Evrelerinde Görülebilen Belirtiler

  • Mimik yapamama
  • Vücudun bir kısmında titreme
  • Bacakların ağırlaşması
  • Vücudun duruşunda bozulma
  • Yürürken kolların serbest bir şekilde sallanmaması
  • Hareketlerde sertlik

Parkinson Hastalığının Orta Aşamasında Görülen Belirtiler

Hastalığın orta aşamasındaki belirtiler genellikle 3 - 7 yıl arasında değişiklik gösterir. Yavaş ilerleyen bir hastalık olsa da nadiren hızlı gelişim gösterdiği görülür. İşte parkinson hastalığının orta aşamasında görülen belirtiler

  • Yutmada sorun yaşama
  • Denge ve koordinasyon sıkıntıları
  • Hareketlerde yavaşlama
  • Konuşma değişikliği
  • Yön değiştirirken donup kalma
  • Ayakları sürüyerek yürümek
  • Demans
  • Depresyon

Parkinson Hastalığının ileri Aşamasında Görülen Belirtiler

Parkinson hastalığı için ilaç kullanılarak hastalığın yavaş ilerlemesi sağlanabilir. İleri aşamada ise ilaç kullanmak işe yaramaz. Peki parkinson son evre olarak adlandırılan bu dönemde görülen belirtiler ise şunlardır:
Tekerlekli sandalye kullanmaya ya da yatmaya mecbur kalmak
Yardım almadan tek başına hareket edememek
Vücutta duruş problemleri (boyun, sırt gibi)

Parkinson Hastalığı Nasıl İlerler?

Parkinson Vakfı’na göre, parkinson hastalığının ilerleyişine ilişkin olarak 5 evre olarak tanımlanabilen tipik modeller vardır.
Belirtiler hafiftir ve kişinin yaşam kalitesini etkilemez.
Belirtiler ağırlaşır ve kişinin günlük aktivitelerini tamamlaması zor hâle gelir, uzun sürede tamamlanır.
Bu evrede parkinson hastalığının orta evresine geçilmiş olarak kabul edilir. Kişi daha yavaş hareket etmeye başlar, dengesini kaybeder, yemek yeme, diş fırçalama gibi günlük rutinleri daha uzun sürer.
Belirtiler ciddileşir. Yürüme gibi günlük aktiviteler için kişi, yardıma ihtiyaç duyar.
Bu evre parkinson hastalığının en ileri evresidir. Kişi artık yürüyemez ve sürekli yardıma ihtiyaç duyar.

Parkinson Hastalığının Tanısı Nasıl Konulur?

Parkinson hastalığının tanısı için kişiye herhangi bir laboratuvar tetkiki yapılmaz. Bu hastalığın tanısı nörolojik muayene ile konulur.

Parkinson Hastalığının Tedavisi Var Mıdır?

Hastalığın ilerleyişini tamamen durduracak bir tedavi yöntemi henüz bulunmuş değildir. Sadece hastalığın belirtilerini önemli ölçüde azaltacak tedavi yöntemleri bulunur. Parkinson hastalarının %90’ından fazlası tedaviye olumlu yanıt verirler.

Tedaviler cerrahi, ilaç ve diğer tedaviler olarak sınıflandırılabilir. Hastalıkla ilgili çok çeşitli ve etkili ilaçlar vardır. Doğru ilaç bir nörolog tarafından belirlenir. Tedavi için hastanın yaşı, mesleği, günlük rutinleri oldukça önemlidir. Tedavinin ana amacı dopamin eksiğinin doldurulmasıdır. Eğer hasta ilaç tedavisine yanıt vermezse cerrahi tedaviye geçilir.

Parkinson Hastalarının Yaşam Süreleri Kısalır Mı?

Peki parkinson hastaları ne kadar yaşar? Parkinson hastalarının birçoğu uygun tedavi ile uzun yıllar verimli bir şekilde yaşayabilirler. Parkinson hastalarının yaşam süresi, hastalığı taşımayanlarla hemen hemen aynıdır. Parkinson yaşam süresini değil, yaşam kalitesini düşürür.

Parkinson Hastalığında Egzersiz Neden Önemlidir?

Parkinson hastalığında egzersiz oldukça önemlidir. Parkinson hastalarının sertleşen eklem ve kaslarının ağrılarını azaltmanın en iyi yolu egzersiz yapmaktır. Parkinson hastalığının teşhisi konulduğu andan itibaren düzenli bir egzersiz programı oluşturmak gerekir. Bu sayede hareket kabiliyeti uzun süre korunabilir hâle gelebilir. Ayrıca egzersiz yapmak psikolojik açıdan da hastaya iyi gelecektir. Bunun için doktorunuzdan sizi iyi bir fizyoterapiste yönlendirmesini isteyebilirsiniz.

Parkinson Hastalığında Evde Rahat Hareketlilik Nasıl Sağlanır?

Parkinson hastalığında evin içinde yürümek zorlaşabilir. Bunun için evin içerisindeki gereksiz ve yol tıkayan eşyalar kaldırılabilir. Bu durum rahat hareket edebilmek için oldukça önemlidir. Sandalye ve yatak kaldırıcıları ile hastaya kolaylık sağlanabilir. Bunların yanı sıra eve tutunma rayları yapılabilir. Bu sayede parkinson hastaları evde daha rahat hareket edebilirler. Bu durumda ailenin bilinçli olması oldukça önemlidir.

Parkinson Hastalığından Korunmanın Yolları Nelerdir?

Parkinson hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de çevresel faktörlerin etkisi olduğu söyleniyor. Peki parkinsona yakalanmamak için ne yapılabilir?

  • Sigara içmeyin
  • Fazla süt içmeyin
  • Kabızlığı ciddiye alın (Parkinson belirtileri arasında yer alır)
  • Çay ve kahve tüketin (Aşırıya kaçmadan)
  • Çilek, yaban mersini gibi meyveler tüketin
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