Genetik ya da çevresel sebepli olabilir: Parkinson hastalığının belirtileri nelerdir?

Parkinson hastalığı yavaşça ilerleyen bir hastalıktır. Bu nedenle rahatsızlığa yakalanan kişilerin hayatı bir anda değişmez ancak günlük rutinleri zamanla değişir. Parkinson belirtileri ve hastalığa dair merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için derledik.

Parkinson Hastalığı Nedir?

Beyindeki nöronların işlev bozukluğundan kaynaklanan parkinson, kronik ve ilerleyici bir şekilde giden hareket bozukluğuna neden olan bir hastalıktır.

Vücudun hareketinin kontrolünde dopamin isimli kimyasalın oldukça büyük bir yeri vardır. Dopamin, beyindeki nöronların, hareket ve koordinasyon için sinyal gönderir. Bu dopamin miktarı, parkinson hastalığının ilerlemesi ile azalır ve bu da kişide çeşitli hareket kayıplarının görülmesine neden olur.

Parkinson Hastalığı Neden Olur?

Birçok kişinin en çok merak ettiği soru: Parkinson genetik mi? Nörodejeneratif bir hastalık olan parkinson hastalığının nedeni tam olarak bilinmez. Ancak araştırmacılara göre, genetik ve çevresel faktörler parkinson hastalığının nedeni olabilir.

Parkinson Hastalığı En Çok Kimlerde Görülür?

Parkinson hastalığı genellikle ileri yaştaki kişilerde görülür. Ayrıca yapılan araştırmalara göre erkeklerin parkinson hastalığına yakalanma olasılığı kadınlardan %50 daha fazladır.