HABER

'Genetikleri Değiştirilmiş İlk Bebekler Doğdu'

26.11.2018 20:01 | Son Güncelleme

Amerikan haber ajansı AP’nin haberine göre, Çinli bilimadamı He Jiankui, bu ay dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA’sını “yeni ve güçlü” bir yöntemle değiştirdiğini öne sürdü

'Genetikleri Değiştirilmiş İlk Bebekler Doğdu'

Dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerinin doğduğu iddia edildi. İddianın sahibi Çinli bir araştırmacı. Amerikan haber ajansı AP’nin haberine göre, Çin’in Şenzen kentinden He Jiankui, bu ay dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA’sını “yeni ve güçlü” bir yöntemle değiştirdiğini öne sürdü.

İddia doğruysa bilim ve etik konularında önemli bir sıçrama olacak.

Amerikalı bir bilimadamı da, Çin’deki çalışmada rol aldığını söyledi. Bu tür genle oynama deneyleri Amerika’da yasak, gerekçesi de DNA değişikliklerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi ve diğer genlere zarar verme riski.

Çok sayıda bilimadamı da bu tip çalışmaların güvenli olmadığı ve büyük riskler taşıdığı görüşünde. Bazı uzmanlar da Çin’deki çalışmaya ilişkin haberi “insani deneyi” olarak niteledi.

He Jiankui, tüp bebek tedavileri sırasında yedi çiftin embriyolarını değiştirdiğini ve şu ana kadar bunlardan birinin hamilelikle sonuçlandığını belirtti. He, amacının kalıtsal bir hastalığı tedavi etmek ya da önlemek değil, çok az kişinin doğal olarak sahip olduğu bir yetenek olan AIDS virüsü HIV’ye karşı vücuda bağışıklık kazandırmak olduğunu kaydetti.

He, deneye dahil olan çiftlerin kimliklerinin gizli tutulmasını istediğini ve röportaj vermek de istemediklerini söyledi. Çinli araştırmacı, bu kişilerin nerede yaşadıkları ve deneyin nerede yapıldığı konusunda da bilgi vermedi.

İddia henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmazken, diğer uzmanlarca incelenip doğrulanmasını gerektiren bir dergide de yayımlanmadı. He, çalışmayı Hong Kong’ta genetik tasarım konusunda yarın başlayacak bir uluslararası konferansın düzenleyicilerinden birine ve öncesinde de AP ajansına verdiği özel mülakatta açıkladı.

PARTNERNereden nereye! İşte Şeyma Subaşı'nın inanılmaz değişimiNereden nereye! İşte Şeyma Subaşı'nın inanılmaz değişimi
26 Kasım Amerikan Basınından Özetler26 Kasım Amerikan Basınından Özetler
ABD’de Yılsonu Alışveriş Sezonu İyi BaşladıABD’de Yılsonu Alışveriş Sezonu İyi Başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Korkulan oldu! Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Korkulan oldu! Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

İlginizi Çekebilir

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanma alanı yok

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya 'Altay'ı konuşuyor: Neler oluyor?

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Avrupa Konseyi'nden Erdoğan'a Demirtaş yanıtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı!

Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişme!

Dünyanın gözü orada! Gerilimde yeni gelişme!

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Korkulan oldu! Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Trump'tan açık tehdit: Tamamen kapatırım!

Trump'tan açık tehdit: Tamamen kapatırım!

'Mobil cami' dünyaya açılıyor, 45 ülkeden sipariş var

Japon yapımı 'mobil cami'ye 45 ülkeden sipariş var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.