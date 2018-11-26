'Genetikleri Değiştirilmiş İlk Bebekler Doğdu'

Dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerinin doğduğu iddia edildi. İddianın sahibi Çinli bir araştırmacı. Amerikan haber ajansı AP’nin haberine göre, Çin’in Şenzen kentinden He Jiankui, bu ay dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA’sını “yeni ve güçlü” bir yöntemle değiştirdiğini öne sürdü.

İddia doğruysa bilim ve etik konularında önemli bir sıçrama olacak.

Amerikalı bir bilimadamı da, Çin’deki çalışmada rol aldığını söyledi. Bu tür genle oynama deneyleri Amerika’da yasak, gerekçesi de DNA değişikliklerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi ve diğer genlere zarar verme riski.

Çok sayıda bilimadamı da bu tip çalışmaların güvenli olmadığı ve büyük riskler taşıdığı görüşünde. Bazı uzmanlar da Çin’deki çalışmaya ilişkin haberi “insani deneyi” olarak niteledi.

He Jiankui, tüp bebek tedavileri sırasında yedi çiftin embriyolarını değiştirdiğini ve şu ana kadar bunlardan birinin hamilelikle sonuçlandığını belirtti. He, amacının kalıtsal bir hastalığı tedavi etmek ya da önlemek değil, çok az kişinin doğal olarak sahip olduğu bir yetenek olan AIDS virüsü HIV’ye karşı vücuda bağışıklık kazandırmak olduğunu kaydetti.