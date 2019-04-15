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Geniş arazi içinde kamp, doğa ve binicilik imkanları bir arada sunuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Doğa ve yaşam kompleksi Park Of İstanbul, kamp, doğa ve binicilik imkanlarıyla meraklılarına güzel vakit geçirme fırsatı sunuyor.250 dönümlük ormanlık alan içerisine kurulmuş olan, şehrin tüm karmaşasından uzaklaştıracak, doğa ile iç içe bir yaşam kompleksi Çekmeköy’de hizmet veriyor.

Geniş arazi içinde kamp, doğa ve binicilik imkanları bir arada sunuluyor

Doğa ve yaşam kompleksi Park Of İstanbul, kamp, doğa ve binicilik imkanlarıyla meraklılarına güzel vakit geçirme fırsatı sunuyor.

250 dönümlük ormanlık alan içerisine kurulmuş olan, şehrin tüm karmaşasından uzaklaştıracak, doğa ile iç içe bir yaşam kompleksi Çekmeköy’de hizmet veriyor. Park Of İstanbul (POİ), macera, eğlence, etkinlik, keşif, eğitim ve daha birçok aktivite olanaklarını sunuyor.

Kompleksin Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu’nun verdiği bilgilere göre, “60 dönümlük bir alana yayılan Hayvanat Bahçesinde, Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanından birçok farklı türde hayvanların buluştuğu bu alanda, hayvan sevgisini doyasıya yaşayacaksınız. Alanın tamamında hemen hemen bir oksijen rotası, çocuğu, genci, yaşlısı her bireyin kapalı alanlardan bir nebze uzaklaşıp doğanın bütünlüğüne varabilecek” dedi.

Bu alanın içinde ayrıca Pony At Biniciliği eğitimlerinin alabildiğini söyleyen Memişoğlu, “Hayatınıza yeni heyecanlar katabilirsiniz. Eğlence arıyorsanız POİ tam size göre. Çocuk ve yetişkinler için özel olarak tasarlanan parkurlar, uzman eğitmenler eşliğinde yaşayacağınız özgürlük ve adrenalin dolu bir alan, Macera Parkında sizleri bekliyor. Bunun yanı sıra sizlere piknik alanında, ağaçlar eşliğinde aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte harika vakit geçirebileceğiniz alanlar sunarak sizlere mutlu anılar biriktirme fırsatı veriyor.Kamp yapmayı seviyorsanız POİ yine sizi yalnız bırakmıyor” şeklinde bilgi verdi.

Memişoğlu son olarak şunları kaydetti: “Kıl Çadırlarında harika bir kamp deneyimi yaşayabileceğiniz, doğanın zor koşullarına karşı heyecan dolu bir deneyimi sizlerle buluşturuyor. Farklı tat ve zengin mutfağı ile ziyaretçilerine eşsiz lezzetler sunan POİ bu tatları deneyimlemeniz için Restaurant&Cafe bölümünde sizleri bekliyor. Ayrıca Hobi ve Eğitim Alanları, Workshop etkinlikleri gibi imkanları sizlere sağlıyor. Doğa ve Yaşamın buluştuğu POİ ziyaretçilerini heyecanla bekliyor.”

Geniş arazi içinde kamp, doğa ve binicilik imkanları bir arada sunuluyor

Geniş arazi içinde kamp, doğa ve binicilik imkanları bir arada sunuluyor

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