"Geniş bir iş birliğini hayata geçiriyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez demokratik anlamda çok geniş bir iş birliğini İYİ Parti ile birlikte hayata geçiriyoruz." dedi. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Bülent Kuşoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelişinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu tarafından karşılandı. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, güzel bir demokrasi geleneğine ortak imza attıklarını belirterek "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez demokratik anlamda çok geniş bir iş birliğini İYİ Parti ile birlikte hayata geçiriyoruz." dedi. İş birliğinin ülkeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Kılıçdaroğlu, beraber barış ve huzur içinde yaşama mücadelesi verdiklerini söyledi. Kavgadan değil, barış ve huzurdan yana olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, iş birliği görüşmelerini yapan, süreçte yer alan isimlere teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, "Bizler bu demokrasi anlayışını, uzlaşma kültürünü oldukça geniş bir bağlamda Türkiye'nin önüne koyduğumuz için son derece mutluyum." ifadesini kullandı. - "Sonuçlar da iyi olacak diye düşünüyorum" Meral Akşener de yine iş birliği müzakerelerini yürüten heyetlere teşekkür ederek "Zaman zaman intiharın eşiğine geldiler ama durum iyi." dedi. Heyetlerin, Türkiye'de ortak çalışma ile kişisellik ve parti taassubundan uzak bir çalışma biçiminin olabileceğini sağladıklarını ifade eden Akşener, şöyle devam etti: "Biz, yerel seçimlere gidiyoruz ama izliyoruz ki sanki savaşa giriyoruz. Türkiye'nin coğrafyası, jeopolitiği nedeniyle elbette hem iktidarın hem muhalefetin Türkiye ile ilgili hedefleri olan grup, ülke, terör örgütleri konusunda son derece dikkatli olması ve Türkiye'yi korumak için ne gerekiyorsa yapması gerektiğini her iki genel başkan olarak defalarca bu tür problemlerde iktidarın yanında durarak, burada bir sorun yok. Bunlar hep olacak ve devam edecek, Türkiye'nin coğrafyası nedeniyle."