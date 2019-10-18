 (geniş haber)- 15 Temmuz Şehitler köprüsünü kapatan kişi tutuklandı

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kapatan kişi tutuklandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran Bülent A. (45) araçtan inerek silahını başına dayadı. Bülent A.'nın eylemi nedeniyle köprü çift yönlü olarak yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı. Alkollü olduğu belirlenen Bülent A.'nın poliste verdiği ifadede ABD Başkanı Trump ve terör örgütlerine kızdığı için eylem yaptığını söylediği öğrenildi. Daha önce kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıca madde kullanma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit, basit yaralama gibi suçladan kaydı bulunan Bülent A. Çengelköy Polis Merkezi'nden adliyeye gönderildi.

TRUMP'I PROTESTO ETMEK İÇİN YAPMIŞ

Anadolu Adalet Sarayı'nda sevkedilen Bülent A.'nın, savcılık sorgusunda, alkollü olmasının da etkisi ile aracını köprünün ortasında durdurduğunu belirterek, "17 Ekim 2019 tarihinde ABD Başkanı Donald Turmh'un Barış Planı Harekatı ile ilgili açıklamalarını protesto etmek için aracımdan indim. Aracımın bagajında bulunan küçük oğluma ait oyuncak tabancayı aldım ve köprünün üzerinde bir süre sağa sola doğru yürüdüm. Trump aleyhine bazı sloganlar attım. Sloganların içeriğini tam olarak hatırlamıyorum ancak herhangi bir kişiyi küçük düşürücü ifadeler kullanmadım" dediği öğrenildi.