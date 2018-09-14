/geniş haber/ 3. Havalimanında işçi eylemine jandarma müdahalesi

Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA - İSTANBUL 3. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarını protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi başlattı. Yüzlerce işçi, yönetim binası önünde toplandı. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti. Eylem yapan işçilere jandarma biber gazı ile müdahale ederek dağıttı.
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