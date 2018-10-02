(Geniş Haber) Altan Kardeşler ve Ilıcak'ın cezası onandı...

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda aralarında Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın da bulunduğu 5 sanık mütalaaya karşı son savunmasını yaptı. Tutuksuz sanık Mehmet Altan, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından tahliye edildiğini anımsattı. 21 Eylül'de görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcısının verdiği mütalaada müebbet hapsini istediğini söyleyen Altan, mütalaayı eleştirdi. Altan, "Savunma yapmak zorunda bırakılmaktan dolayı hicap duyuyorum. Lütfen savcı, benimle ilgili suç olduğunu iddia ettiği delilleri göstersin" diyerek beraatını istedi.

Ahmet Altan da yaptığı savunmasında mütalaayı ve savcıyı eleştirerek, "Duruşma boyunca bir tek sanığın bile savunmasını dinlemeden, elindeki telefonla oynayan savcının mütalaasına bir bakalım. Savcının bizim eylemlerimizin soyut bir tehlikeye yönelik olduğuna söylüyor. Soyut dedikleri nedir? Soyut tehlike yaratmak diye bir suç var mıdır? Bin insan soyut tehlike yarattığı için ağırlaştırılmış müebbete çarptırılabilir mi? Yargılanabilir mi? Hukukta soyut tehlike yer alıyor mı? Soyut tehlikenin somut delilleri var mı? Savcı, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan hakkında verdiği kararı dikkate almıyor" dedi. Bu sözler üzerine Mahkeme başkanı, sanık Ahmet Altan'ı savunma hakkı kapsamı dışına çıktığı gerekçesiyle uyardı.

"SAVCI CİDDİ BİR SUÇ İŞLİYOR"

Altan "Savcı ciddi bir suç işliyor. Ben suç işlemiyorum. Anayasa mahkemesini yok sayamaz" dedi. Mahkeme Başkanı da "Ahmet Altan esasa yönelik savunmanızı yapın. Savcı Bey'in kişiliğine yönelik saldırıda bulunamazsınız. 'Bu savcı' diyerek ithamlarda bulunuyorsunuz. Mütalaaya karşı savunmanızı yapın" diyerek tekrar uyardı. Altan, "Bir savcı nasıl Anayasa Mahkemesi'ni yok sayar bunu sorma hakkına sahip değil miyim?. Elbette buna karşı çıkma hakkım var. Beni cezalandırmak istiyorlar, ancak hukukta karşılığını bulamıyorlar. Ben haklıyım. Yıllardır hapis yatıyorum. Ben sadece haksız olmaktan korkarım. Hukuka, Anayasaya uygun bir karar vermelisiniz" dedi. Sanıklar son sözlerinde beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.