/Geniş haber/ Bakan Albayrak'tan 2019 değerlendirme toplantısı

"DENGELENME SÜRECİ 2020'DE DEVAM EDECEK"

Albayrak, dengelenme sürecinin 2020'de de devam edeceğini, bu konuda hiçbir endişe taşımadığını belirterek, yüzde 5 büyüme hedefinden bahsetti. Sadece son 6 ayda dış politikada yaşanılan her bir olayın son 15-20 yıl içerisinde yaşanılan olayların her birinden belki de büyük olaylar olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Barış Pınarı süreci, Suriye süreci, Libya süreci, iç politikada yaşanan süreçler, yaptırımlar... 1 sene önce bir tane tweet ile kırılganlığa sahip bir ekonomiden bahsederken 1 sene sonra bırakın bir tweet'i

her gün sayısız tweetler atılarak yaptırımlar uygulandı" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE, ASKERİ OPERASYONLARI YAPACAK EKONOMİK GÜCE SAHİP"

Albayrak, Türkiye'nin yurt dışındaki askeri operasyonlarının ülkenin itibarına, küresel rekabetine, masadaki ağırlığına sağladığı katkıdan bahsederek, Türkiye'nin bu operasyonları ekonomik anlamda çok rahat finanse edecek güce sahip olduğunu anlattı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine değinen Bakan Albayrak, "Enerjide arama ve sondaj faaliyetleri konusunda sessiz devrim gerçekleştirdik. Kendi gemimiz ve mühendislerimizle karada ve denizde etkili bir sondaj faaliyeti yürütüyoruz" dedi