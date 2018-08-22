geniş haber// Bakan Soylu: Kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi

Enver ALAS - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gümüşhane'de kırmızı listedeki teröristin öldürülmesiyle ilgili "Orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Soylu, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Fatih AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma programına Bakan Soylu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Milletvekilleri Volkan Bozkır, Hasan Turan, Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ile partililer katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Soylu, bütün partililerin ve vatandaşların bayramını tebrik etti. Soylu, 24 Haziran seçimlerinde önemli bir çalışma ve dayanışma ortaya koyduklarını, millete ve partililere mahçup olmadıklarını söyledi.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ CİZRE VE BEYTÜŞŞEBAP'TAYDI

Bayramın birinci gününe Güneydoğu'da girdiğini aktaran Süleyman Soylu, başta Şırnak Cizre ve Kato dahil birçok noktada bulunduklarını, buralarda güvenlik güçleriyle birlikte olduklarını ifade etti. Cizre'de ve Beytüşşebap izlenimlerini paylaşan Bakan Soylu, "Cizre'de çok güzel bir tablo gördük. Çok uzun yıllardır terör sebebiyle yapılamayan Şırnak-Cizre arasındaki yaklaşık 23 kilometrelik yolun ve oradaki 4 tane tünelin yapıldığını ve aşağı yukarı 1 - 1 buçuk saatlik yolun, nasıl 20 dakikaya düştüğünü iktidarımızın büyük hizmetler getirdiğini, bunun hemen akabinde kayyum belediyemizi ziyaretimizde şaşkınlık içerisinde ama büyük bir takdir içerisinde 53 iş makinasının Cizre Belediyesi'ne; PKK'ya terör örgütüne gidecek paraların oradaki vatandaşımıza kazandıran bir anlayış. Beytüşşebap'ın ana caddesinde bir yıl önce yürümek mümkün değildi. Şimdi ise bir taraftan ışıklandırılmış, bir taraftan parke taşlarıyla mükemmel bir hale gelmiş. Attığımız her adım liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürüttüğümüz her mücadele insanımızı ve insanımızın yaşantısını standardının yükselmesini hedef almaktadır" diye konuştu.