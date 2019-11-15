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/geniş haber/ Bakırköy'de 3 kişi ölü bulundu: Anne yardım çağırmak istemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:28 | Son Güncelleme

Müslim SARIYAR - Alper KORKMAZ - Serdar ALTINTEPE - Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK- İstanbul DHA BAKIRKÖY'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

Müslim SARIYAR - Alper KORKMAZ - Serdar ALTINTEPE - Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK- İstanbul DHA
BAKIRKÖY'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Acı olay bu sabah 06.45'te Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak Numara 6'daki apartmanın 4'ncü katındaki 8 numaralı dairede yaşandı. Apartman sakinleri, dairenin açık olan kapısı önünde, anne Zübeyde Delen (38)'in cansız bedenini görüp, polisi aradı. Hemen eve gelen polis, daireden gelen yoğun koku üzerine AFAD'a bilgi verdi.
Polis bina ve çevresinde önlem alırken, gelen AFAD (KBRN) ekipleri, özel kıyafetler giyip içeri girdi. Ekipler evin salonunda yerde, Kapalıçarşı'da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) ile çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali'nin cansız bedenini buldu.
Evde yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu. Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45'te155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir " denildi.
Cesetler Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken evde AFAD ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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