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/geniş haber/ Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu tokalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI- Gökhan ÇELİK - Güven USTA- Onur MERİÇ- İstanbul DHA - 8.

Gülseli KENARLI- Gökhan ÇELİK - Güven USTA- Onur MERİÇ- İstanbul DHA - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anma töreninde karşılaşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tokalaştı. Anma töreninin ardından Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte Adnan Menderes'in anıt mezarına yürüdü. Bu sırada Turgut Özal'ın mezarına giden Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ı gördü. İmamoğlu, Yıldırım'ın yanına giderek tokalaştı. İmamoğlu, Yıldırım'a "Nasılsınız?" diye sordu, Yıldırım da teşekkür ederek "Siz nasılsınız?" dedi. İmamoğlu, teşekkür ettikten sonra, "Allah kabul etsin" dedi. Yıldırım "Sağol" diyerek yoluna devam etti.

(FOTOĞRAF)

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