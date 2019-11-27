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Büyükçekmece'de markette soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:50 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de bir markete gelen eli silahlı soyguncu, kasadaki parayı alarak kaçtı.

Büyükçekmece'de markette soygun

Olay, Muratçeşme Mahallesi Nükte Sokak üzerinde bulunan bir markette saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Elinde tabanca bulunan 20 yaşlarında şapkalı bir kişi, market çalışanlarını tehdit ederek etkisiz hale getirdi.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, elindeki tabancayı doğrultarak, kasadaki paraları istedi. Kasiyerden kasada bulunan 1080 TL'yi alan şüpheli Büyükçekmece yönüne yaya kaçarak izini kaybettirdi. Olayın bildirilmesi üzerine geniş güvenlik önlemi alınırken, marketteki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Sevk edilen ekip de parmak izi çalışması yaptı. Soruşturma ve operasyona devam ediliyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece soygun

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