(Geniş haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe'de toplu açılış töreni'nde konuştu -2

Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar uzun süre ve büyük oranlı büyüme dönemi yaşıyor. Tabii bu durum sadece dışarıdakileri değil, içerideki birilerini de rahatsız etti. Son 6 yıldır maruz kaldığımız her saldırının, CHP ve HDP başta olmak üzere, içerideki belli kesimler tarafından hararetle desteklenmesinin sebebi budur. Demokrasi yoluyla, milli iradenin desteğiyle sandıktan çıkarak iktidar olamayacaklarını vehmine kapılanlar, darbelerden, krizlerden, terör örgütlerinden, siyaset mühendisliklerinden medet umar hale gelmişlerdir. Hatta bu çevreler işi İstanbul'un fethi olan 1453'ün rövanşına kadar götürmüşlerdir. Duvarlara ne yazdılar? 'Zulüm 1453'te başladı.' dediler. Bunu yazanlar CHP zihniyeti. Şimdi bu CHP zihniyeti pazar günü bizden oy isteyecek. CHP zihniyetine sesleniyoruz: Zulüm 1453'te başlamadı, gönüllerin fethi 1453'te başladı. İstanbul, zulmün ezdiği Konstantinapol'den kurtularak kime geldi? Bize geldi. 31 Mart'ta seçimin neticesine en çok sevinenlerin arasında kimler var? Yunanlılar vardı. Yunan gazetelerinde atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi? Bu pazar günü bunu tersine çevirmeye var mıyız? Çok gayret edeceğiz, çok çalışacağız. İnşallah bu işi tersine çevireceğiz" şeklinde konuştu.

"Londra'ya, Berlin'e, Paris'e, Viyana'ya, Amsterdam'a, Brüksel'e kimin belediye başkanı seçildiğiyle uğraşıyor muyuz? Demek ki dert başka, CHP Genel Başkanının, İl Başkanının ve diğer yöneticilerinin ortada olmamasının sebebi de gerçek yüzlerini göstererek, zar zor oluşturulan imajı zedeleyecek işler yapmalarını engellemektir. Bunların her şeyleri gibi siyasetleri de sahte. Halbuki biz, şahsımızla, adayımızla, projelerimizle ortadayız. Eğer konu hizmetse Allah'ın izniyle bizim adayımız Binali Yıldırım'ın üzerine biz kimseyi tanımayız. Eğer konu projeyse Türkiye'nin en iyi proje adamını İstanbul'a aday yaptık, eğer konu iş yapmaksa, İBB'yi arkasında Cumhurbaşkanının ve tüm bakanlıkların desteği olan bir isimden daha iyi kim yönetebilir? Eğer konu vizyonsa iki adayı mukayese etmek Binali Bey'e çok büyük haksızlık olur."

Erdoğan, "Televizyonda iki adayın katılımıyla yapılan program öncesi ve sonrasında yaşanan hadiseleri takip ettiniz, gazetelerden okudunuz. İstanbul'daki otelde moderatörle CHP'nin adayı bir araya geliyor. Orada soruları konuşuyor, hangi soruları soracak, nasıl cevaplar verecek. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu ne densizliktir, bu ne ahlaksızlıktır. Moderatörlük yapacaksın, bir televizyon programına çıkacaksınız, bu televizyon programından önce soruları kalkıyorsun CHP'nin adayına veriyorsun. Eğer adilsen, dürüstsen yapman gereken her iki adayı da davet edersin, her iki adayın da danışmanlarını davet edersin, onlarla konuşacaksın. Geçmişte ben de sayın Baykal'la böyle bir televizyon programına çıkmıştım ama biz böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. CHP adayı bu program boyunca Sayıştay raporlarından, belediye hizmetlerine kadar ardı ardına o kadar çok yalan söylemiştir ki Binali Bey hangisini düzelteceğini şaşırdı. Sayıştay açıklamasını yaptı. 'Böyle bir şey yok' dedi. CHP adayı televizyon programından önce soruların Binali Bey'e verildiğini de iddia etmişti. Çünkü bu adamda yalan çok kimin yanından geldi o. Bay Kemal'in yanından geldi. Bay Kemal'in yanından. Bay Kemal'de yalan ne kadar çoksa şimdi bu da kendi genel başkanıyla yarışıyor. Binali Bey böyle bir şeyin olmadığını, kesin bir dille yalanlamıştır. Sonra ortaya çıktı ki programdan önce moderatör ile CHP adayı bir otel binasında 45 dakika baş başa görüşmüşler. CHP adayı 2-3 dakika olarak ifade etti ama aynı odada 45 dakika kaldıkları görüntülerle ispatlandı." dedi.

"BÜTÜN GÖRSEL MEDYAYA BU ÇIKTI, HEPSİNDE 'İT' DEDİĞİN VAR"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"CHP adayının bu durum karşısında o kadar çok tutarsızlığı var ki artık çetelesini tutamaz olduk. Milletin gözünün içine baka baka yalan söylediği durumla karşı karşıyayız. Daha aday sıfatı taşırken bunca alengirli işe bulaşan, bunca yalan söyleyen, bırakınız bizi, tüm İstanbul'u tüm milleti kandırmaya çalışan, önüne geleni söven, hakaret eden CHP adayı acaba yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar. Allah İstanbul'u böyle bir felaketten korusun diyorum. Ordu Valimize bu adam ne dedi? 'it' dedi. Ondan sonra bir yalan. Ne dedi? 'ben it demedim', 'basit' dedim. 'basitleşme' dedim. Bütün görsel medyaya bu çıktı, hepsinde 'it' dediğin var. Yazılı medyaya çıktı, orada da var. Şu anda seçim sebebiyle Vali Bey, henüz davasını açmadı ama seçim sonrası Vali Bey de davasını açacak."

"HÜKÜMET VE CUMHURBAŞKANI OLARAK BİZLER GEREKLİ OLAN DESTEĞİ BİNALİ YILDIRIM KARDEŞİMİZE VERECEĞİZ"

"Hükümet ve Cumhurbaşkanı olarak bizler gerekli olan desteği Binali Yıldırım kardeşimize vereceğiz." diyen Erdoğan, "Tüm ilçe belediyelerimizle el ele vererek çok daha güçlü hale geleceğiz. Büyükşehir Belediye Meclisinde zaten AK Parti var, komisyonların tamamında AK Parti var, başkanvekillikleri AK Partide. Bütün bunlarla beraber atılacak her adımda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde inşallah AK Parti'nin imzası var. Bu şehir, Türkiye'nin lokomotifidir. İstanbul yürüyecek, İstanbul hızlanacak, İstanbul kazanacak, İstanbul üretimiyle, istihdamıyla, ticaretiyle, finansıyla, tasarımıyla, teknolojisiyle büyüyecek ki Türkiye de ona göre mesafe kat etsin. İşte bu anlayışla, İstanbul ile birlikte tüm Türkiye'nin geleceği için mücadele ediyoruz. Sizlerden 23 Haziran'da sandık başına gittiğinizde sadece evinizi, sokağınızı, mahallenizi, ilçenizi, şehrinizi değil ülkenizin tamamını düşünerek, oyunuzu kullanmanızı rica ediyorum. Binali Yıldırım kardeşimle daha ileri diyorum. Bu şehrin 25 ilçesinin yönetimini nasıl Cumhur İttifakı'na vermişseniz, büyükşehir belediye başkanlığını da aynı şekilde Binali Yıldırım kardeşimin tecrübeli ve üretken ellerine teslim etmenizi istiyorum. Bu yalancılara, dolandırıcılara İstanbul'u teslim edemeyiz. Emin olun emanetiniz güvende olacaktır. Bizim meşrebimizde emanete sahip çıkmak, hele hele milletin emanetine sahip çıkmak hem en büyük sorumluluktur hem en büyük şereftir." şeklinde konuştu.