/geniş haber/ Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı.

Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu Beylikdüzü Cumhuriyet mahallesindeki Haldun Taner İlkokulu 1382 nolu sandıkta oy attı. İmamoğlu sandık başında yaptığı açıklamada, "İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum" dedi. İmamoğlu, "İstanbul'umuz için hayırlı olsun. İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Bu bir yerel seçim; 5 yıl boyunca hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin bütün kentlerinin güzel bir yönetimle buluşması ve demokrasinin herkesin kucaklandığı, mutlu olduğu, huzurlu olduğu ve milletçe keyif aldığımız şehirlerin olduğu ve başta bütün bunların İstanbul'da yaşanmasını diliyorum. Umuyorum İstanbul en yoğun katılımlı oyu kullansın, günün sonunda bir kişinin bile burnu kanamadan sağlıklı, güvenli, huzurlu bir seçim günü yaşayalım" diye konuştu. Dilek İmamoğlu ise, "Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İstanbullular için çok güzel bir geleceğin başlangıcı olacak. Hepimiz için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. Mehmet Selim İmamoğlu da, "Kazanacağına inanıyorum. Umarım gerçekten çok güzel bir gün olur. Adaletli ve güvenilir bir seçim olur. İstanbul için hayırlısı olsun" dedi.