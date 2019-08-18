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 (geniş haber) Ekrem İmamoğlu selin vurduğu Üsküdar'ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Üsküdar Meydan ve Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk sokağı ziyaret etti.

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Üsküdar Meydan ve Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk sokağı ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, sel nedeniyle çöken sokaktaki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilerin yağmur öncesi yolda toprak bulunduğun yönündeki sorusu üzerine Ekrem İmamoğlu, "Burada kullanılan stabilize yapılmış" dedi. Kendisine eşlik eden İBB yetkilileri de, İmamoğlu'na yol yapım çalışması nedeniyle sokağa bayramdan önce stabilize işlemi yapıldığını aktardı. Ekrem İmamoğlu daha sonra çalışmaları sürdüren görevlilerle bir süre sohbet etti.
İmamoğlu daha sonra Üsküdar Meyda'a gitti. Burada, yağmurdan etkilenen sahilin son durumu hakkında yetkilierden bilgi aldı. Meydanda kazı çalışması yapılan alanda da inceleme yapan İmamoğlu daha sonra Üsküdar’dan ayrıldı.

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