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 (geniş haber) Erdoğan: 8 kişi hafif yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 18:19 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi.

Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçılar daha da devamı mümkün olan bir durum. Şu an 28, daha sonra artabilir de. Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış, bu tweette 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu...' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamdolsun 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu. Bunlar da hafif yaralı olanlar. İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden de AFAD'ın sürekli olarak yayımlanmaktadır" dedi.
Erdoğan, ABD'den dönüşünde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında Türkiye hava sahasına girdiklerinde İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli deprem haberi aldıklarını belirten Erdoğan, "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçılar daha da devamı mümkün olan bir durum. Şu an 28, daha sonra artabilir de" diye konuştu.

"BU TÜR ZAMANLARDA YAPILAN AÇIKLAMALAR KİMSEYİ YANILTMASIN, ŞAŞIRTMASIN"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin faaliyete geçtiğini vurgulayan Erdoğan, başta İstanbul Valisi olmak üzere, İl Jandarma Garnizon Komutanı ve diğer ilgili mercilerin bu çalışmaları bugün ve yarın devam ettireceğini ifade etti. Erdoğan, depremle ilgili tüm koordinasyonun ilgili bakanlık ve kurumların katımıyla bu merkezden yönetildiğine işaret ederek, yanlış bilgilendirme konusunda uyarıda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış, bu tweette 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu...' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamdolsun 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu. Bunlar da hafif yaralı olanlar. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Bütün kaymakamlıklarımız, hepsi AFAD'ın İstanbul genelindeki bütün birimleri yakın takipte. Olaylar takip ediliyor."

"HAFİF YARALI VATANDAŞLARA GEREKLİ MÜDAHALELER YAPILMIŞ DURUMDA"
Depremde yaralananlara gerekli müdahalelerin yapıldığını belirten Erdoğan, "Hafif yaralı vatandaşlara gerekli müdahaleler yapılmış durumda. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları da şu anda devam ediyor. İstanbullular başta olmak üzere, ben tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"İSTANBUL'DA AFAD'IN ON BİNLERCE ŞU ANDA İLAN EDİLMİŞ TOPLANMA ALANLARI SÖZ KONUSU"
Toplanma alanlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Ve bunlar kendi sitesinden de AFAD'ın sürekli olarak yayımlanmaktadır. Bunun tabii bir de sürekli güncellenmesi de söz konusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki bugün toplanma alanıdır ama yarın il veya ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir, onun yerine daha farklı yerde bir başka toplanma alanına da AFAD ilan edebilir. Yani bunların hepsi değişkendir" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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